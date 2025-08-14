Comedie din greșeală, O noapte furtunoasă și Fă-mi loc! – pe scenele din București și Iași în septembrie

„Comedie din greșeală”

8 septembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala Studio

„Comedie din greșeală” este o savuroasă farsă teatrală despre actori, scene și toate lucrurile care pot merge prost înainte de o premieră. Într-un haos amuzant, fără text, dar cu toate presiunile reale ale teatrului – bilete vândute, public în sală, turnee programate, un grup de artiști încearcă imposibilul: să facă spectacol din nimic. Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Alex Bogdan, Elvira Deatcu, Diana Roman și Eduard Buhac compun un univers plin de umor, sinceritate și ironie, în care teatrul își râde de sine.

„O noapte furtunoasă”

8 septembrie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

„O noapte furtunoasă”, într-o montare semnată de Vlad Zamfirescu, aduce pe scenă parfumul unei Românii de altădată, învăluit într-o estetică contemporană şi un comic exploziv. Capodopera lui Caragiale capătă noi valenţe prin interpretările memorabile ale unei distribuţii de excepţie, Maia Morgenstern, Marius Manole, Carmen Tănase, Vlad Zamfirescu, Mircea Rusu, Niculae Urs şi Gabriel Vatavu/Ştefan Radu – într-un spectacol în care bucătăria devine agora, iar iubirea, politica şi tradiţia se împletesc într-o poveste savuroasă despre cine suntem şi cum ne mai recunoaştem.

„Fă-mi loc!”

14 septembrie, ora 20:00 – București, Sala Dalles

„Fă-mi loc!” este o poveste despre întâlniri neașteptate și despre singurătățile pe care le purtăm chiar și în cele mai festive momente. În ajunul Crăciunului, doi străini – Manuel și Camilla – ajung să împartă o cușetă de tren și, fără să știe, și o bucată din suflet. Marius Manole și Medeea Marinescu oferă un duet actoricesc plin de tandrețe, umor și vulnerabilitate, într-un spectacol despre nevoia de a fi ascultat, de a iubi și, mai ales, de a face loc în viața noastră pentru celălalt.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

