Accident feroviar cu zeci de răniți în Buenos Aires. Două trenuri s-au ciocnit pe un pod

Un accident feroviar care a avut loc vineri la Buenos Aires s-a soldat cu 60 de persoane rănite. Un tren de călători cu șapte vagoane s-a ciocnit cu o locomotivă și un vagon gol.

Accidentul feroviar s-a petrecut pe un pasaj suprateran din cartierul Palermo din capitala argentiniană. Primul vagon al trenului de pasageri a deraiat și a fost avariat în urma coliziunii.

"90 de ambulanțe au fost folosite la fața locului, 90 de pasageri au fost îngrijiți, dintre care 30 au fost trimiși la spital în varianta de cod roșu", a declarat pentru Reuters Alberto Crescenti, șeful sistemului local de asistență medicală de urgență SAME.

Operatorul feroviar de stat Trenes Argentinos a declarat că s-a deschis o anchetă privind cauza accidentului.

"Până în prezent, după cum au raportat autoritățile sanitare prezente la fața locului, există 60 de persoane cu răni de diferite grade de gravitate", a precizat operatorul feroviar într-un comunicat.

