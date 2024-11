Cine se luptă pentru maşina anului: Electrice vs benzină, maşini mici contra SUV-uri

Lista finaliştilor a fost alcătuită după votul a 60 de jurați din 23 de țări europene. Testul „candidaților” a avut loc la Tannistest, în Danemarca. Jurnaliştii auto au avut de ales din 42 de modele. The Car Of The Year va fi anunțat pe 10 ianuarie, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles. Anul trecut, titlul a fost câştigat de Renault Scenic. Practic, lupta se dă între concernele Renault, Stellantis şi Hyundai-Kia. Germanii sunt reprezentaţi doar de VW, pe uşa spaniolă de la Cupra.

După ce anul trecut a câştigat titlul cu Scenic, Renault are acum în cursă doi competitori. Iar Dacia Duster este unul dintre ei. Clasicul SUV produs la Mioveni se bazează în continuare pe benzină. Chiar dacă există o variantă hibrid de 140 de cai putere, carburanţii clasici rămân principali. Deocamdată nu are o variantă electrică, dar Duster poate câştiga puncte bune la versatilitate. Şi la raportul calitate/eficienţă. Preţul pleacă de la 19.000 de euro pentru un SUV cu motor pe GPL de 100 de cai putere şi ajunge la 26.650de euro pentru echiparea Extreme şi propulsorul hibrid. Spre deosebire de majoritatea concurenţilor săi, Duster dispune şi de o transmisie 4x4 la 26.300 de euro cu motorul în trei cilindri şi 130 de cai putere. (Despre ce poate noul Duster am scris pe larg aici https://jurnalul.ro/auto/duster-design-consum-pret-966883.html)

Celălalt competitor al francezilor este o maşină mai exotică: Renault 5, cunoscut şi ca Alpine A290. O reinterpretare a unui mic clasic de mare succes din anii ’70. Un spermini care acum este exclusiv electric şi are un preţ de plecare de 26.690 de euro în versiunea Urban Range. Noua versiune are o baterie de 40 kWh, un motor de 120 de cai putere și o autonomie de de 312 kilometri. Există şi o versiune mai scumpă, de 30.750 de euro, lansată după premieră, care are o baterie de 52 kWh, cu o autonomie de până la 410 kilometri şi un motor de 150 de cai putere. Acesta îi permite de atingă suta sportiv, în doar 8 secunde. Echiparea standard include o pompă de căldură, încărcător bidirecțional de 11 kW, încărcător rapid de până la 100 kW DC, climatizare automată, jante de 18 inchi și cameră video pentru mersul cu spatele.

Aştrii Stellantis

Alfa Romeo Junior este un SUV de dimensiuni mici, dar scump - 30.000 de euro în varianta hibrid, 40.000 de euro în cea hibridă - produs de Stellantis. Puterea atinge 280 de cai și un cuplu de 345 Nm în versiunea pe curent, valori despre care oficialii mărcii spun că îl plasează în rând cu versiunile Veloce ale modelelor Giulia, Stelvio și Tonale. Cutia este automată, diferențialul e de tip Torsen, suspensiile sunt rigide, sistemul de frânare are discuri de 380 mm pe puntea față. Procesul de dezvoltare al lui Junior Veloce a implicat aceeași echipă de ingineri care s-a ocupat de Alfa Romeo 4C, 8C, Giulia și Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA și 33 Stradale. Portbagajul are o capacitate de 400 de litri, există climatizare automată, faruri LED cu urmărire a curbei. Sistemul multimedia are la bază un touchscreen de 10,25 de inchi, capabil de cuplare prin Apple Carplay sau Android prin wireless. Sunt prezenți pe maşină asistenţii de siguranţă la modă - line assist, cruise control automat sau senzori de parcare.

Celălalt competitor de la Stellantis este C3. Un clasic de volum de la Citroen. Dar intră în luptă şi prin varianta electrică. Ë-C3 are un motorul de 113 CP cuplat la o transmisie automată cu o singură treaptă de viteză, echipată cu funcție de frânare regenerativă. Autonomia electrică mixtă ajunge până la 320 km WLTP, cu un consum electric estimat de 16,4 kWh la 100 km la o baterie litiu-fier-fosfat cu o capacitate de 44 kWh. Încărcarea monofazată la o bornă standard de 7,4 kW se face în două ore şi jumătate pentru 100 km, în timp ce un plin durează 7 ore. Timpul pentru o autonomie de 100 km scade la o oră şi 40 de minute pentru un trifazat de 11 kW, iar în cazul în care optezi pentru priza domestică acesta ajunge la 8 ore. Dacă vrei un plin acasă trebuie să aştepţi 23 de ore. Producătorul spune că la o mufă rapidă de 100 kW, 80% din capacitatea bateriei poate fi atinsă în 26 de minute. Preţul electricului C3 este o adevărată lovitură pentru concurenţă, pentru că fără tichet Rabla este de 23.300 de euro.

Provocarea Kia-Hyundai

Cel mai mare producător coreean are în cursă doi electrici. Kia a intrat cu EV3, Hyundai vine cu micul Inster. EV3 este un SUV compact care preia limbajul de design „Opposites United” și are autonomie maximă teoretică de 600 de kilometri. Există o singură motorizare disponibilă, de 203 CP și 283 Nm. Suta o atinge în 7,5 secunde, iar viteza de top este de 170 km/h. Există două opțiuni pentru baterie: 58,3 kWh (Standard) și 81,4 kWh (Long Range). Are o lungime de 4,3 metri, un portbagaj de 460 de litri, dar şi un spațiu suplimentar de depozitare de 25 de litri sub capota față. Încărcarea se face rapid la curent continuu şi 102 kW (bateria de 58,3 kWh), respectiv 128 kW (bateria de 81,4 kWh). E nevoie de doar jumătate de oră pentru ca nivelul acumulatorului să ajungă de la 10 la 80%. Un ecran digital imens, de 30 de inchi, grupează instrumentarul de bord și sistemul multimedia. Prețul de pornire va fi de aproximativ 35.000 de euro.

Inster este cea mai mică mașină electrică produsă de Hyundai. Promite o autonomie de până la 355 km. Atinge suta în 10,6 secunde, ceea ce înseamnă că nu e un sprinter. Iar viteza maximă este de 150 km/h pentru varianta de 115 cai putere. Pentru cea de 97 de cai putere şi viteza scade la 140 km/h. Portbagajul este mic, de doar 238 de litri. Dar prin glisarea scaunelor cu 16 cm în faţă, portbagajul se măreşte la 351 de litri. Inster poate fi echipat cu o baterie de 42 kWh sau cu una Long-Range de 49 kWh, iar timpul de încărcare de la 10 la 80 la sută este de 30 de minute, spune producătorul. Lungimea micului Inster este de 3,82 de metri, în vreme ce ampatamentul său ajunge la 2,58 de metri. Preţul nu este comunicat, dar trebuie să ţinem cont de faptul că următorul electric în gama electrică, Kona, pleacă de la 28.270 de euro cu Rabla de 5.000 de euro inclus. Dotările disponibile pentru modelele de top includ două ecrane interioare de 10,25 de inchi, Apple CarPlay și Android Auto prin cablu, navigație prin satelit, tapițerie din stofă neagră sau bej/maro, încărcare wireless a telefonului, scaune față încălzite, climatizare pe o singură zonă și o suită completă de tehnologii avansate de siguranță.





Umbra Germaniei

Ţara europeană cu cei mai puternici constructori auto este reprezentată doar de spaniolii de la Cupra. Nici urmă de BMW, Mercedes, VW, Audi sau Porsche. Terramar este un SUV desenat și dezvoltat în Barcelona. Producţia se face în uzina Audi din Györ. Există o puzderie de motorizări, ceea ce este un atu în competiţie. Două benzinare puternice de 204 şi 265 de cai putere cu tracțiune integrală, un mild-hybrid de 150 de cai putere şi două variante de PHEV bazate pe un turbo de 1,5 litri, care scot peste 200 de cai. Variantele plug-in hybrid au o baterie de 19,7 kWh net și promit o autonomie de 100 de kilometri în modul electric. Încărcarea se poate face DC la 50 kW și AC la 11 kW. Spre deosebire de Duster, de pildă, aici vorbim despre o maşină premium. Instrumentarul digital este de 10,25 de inchi şi există un head-up display. Sistemul multimedia are un ecran de 12,9 inchi cu Apple CarPlay și Android Auto. Cupra Terramar poate rula în modurile Confort, Performance, Cupra, Off-road sau Individual. Preţul lui Terramar VZ1.5 e-HYBRID, de pildă, este de 58.513 euro.

Cifre

- 30 de inchi, ecranul digital din habitaclul lui EV3

- 26 de minute, timpul de încărcare la 80% pentru un e-C3

- 42 de maşini au concurat iniţial

Plusuri

- există o maşină produsă în România

- competiţie între toate tipurile de maşini

Minusuri

- luptă ciudată între electrice și SUV-uri

- mulţi concurenţi nu au testat încă piaţa

