Acuzațiile împotriva influencerului american blocat în Antarctica au fost retrase

Guo fusese acuzat în iunie de furnizarea de informații false privind planul de zbor și de aterizare neautorizată pe teritoriul chilian din Antarctica. Un judecător chilian a decis retragerea acuzațiilor după ce tânărul a acceptat să facă o donație de 30.000 de dolari către o fundație pentru copiii bolnavi de cancer, potrivit AP.

În plus, acordul prevede că Guo trebuie să părăsească Chile în termen de 30 de zile și nu îi va fi permisă reîntoarcerea pe teritoriul chilian timp de trei ani.

Deși acuzațiile au fost retrase, Guo rămăsese, la începutul săptămânii, încă blocat la o bază militară din Antarctica, din cauza condițiilor meteo extreme care au împiedicat organizarea unui zbor de întoarcere. Procurorii au subliniat că avionul său, un Cessna 182Q, „nu este pregătit pentru zbor”, iar influencerul discută cu avocații săi despre opțiunile disponibile.

Guo declara că este „ușurat de rezultat” și spera să primească în curând permisiunea pentru plecare, pentru a-și putea continua călătoria.

