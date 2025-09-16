Administrația Trump aprobă primul ajutor Ucrainei, finanțat de aliații NATO

Ajutorul va reprezenta prima utilizare a Listei Prioritare a Cerințelor Ucrainei (PURL), un mecanism dezvoltat de statele membre NATO și de Statele Unite pentru a coordona și finanța cele mai urgente necesități de pe câmpul de luptă ale Kievului, potrivit The Kyiv Independent.

Transporturile, evaluate fiecare la până la 500 de milioane de dolari, au fost aprobate de subsecretarul pentru politică de apărare Elbridge Colby, potrivit Reuters. Pachetele ar putea fi trimise „în curând”, în condițiile în care Washingtonul reia livrările de armament către Ucraina, de această dată finanțate de guvernele aliate.

Prin intermediul PURL, aliații își reunesc contribuțiile pentru a cumpăra arme, muniții și echipamente americane din stocurile Statelor Unite. Inițiativa ar putea ajunge să furnizeze armament în valoare de până la 10 miliarde de dolari, conform surselor citate de Reuters. De la preluarea mandatului în 2025, administrația președintelui Donald Trump a vândut arme Ucrainei sau a livrat transporturi autorizate anterior de fostul președinte american Joe Biden. Noul mecanism marchează primele pachete de ajutor inițiate în cel de-al doilea mandat al lui Trump.

„Este exact ceea ce au cerut. O mulțime de lucruri”, ar fi declarat una dintre surse.

În august, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina își propune să obțină cel puțin 1 miliard de dolari pe lună de la aliați pentru a cumpăra arme fabricate în Statele Unite.

Planul prevede, de asemenea, un parteneriat de 50 de miliarde de dolari cu companii ucrainene pentru producția de drone și include cel puțin 10 sisteme de apărare antiaeriană Patriot fabricate în SUA.

(sursa: Mediafax)