Administrația Trump acuză Europa că a devenit un „incubator” pentru terorism

Strategia se concentrează, de asemenea, pe eradicarea „extremiștilor violenți de stânga”, inclusiv a grupurilor „radical pro-transgender”, în timp ce administrația conservatoare a lui Trump își intensifică atacurile politice asupra oponenților, potrivit The Guardian.

De asemenea, plasează cartelurile de droguri din America în centrul eforturilor de combatere a terorismului.

Însă o parte din limbajul său cel mai puternic este rezervat Europei, unde se află numeroși aliați ai SUA, care vor fi alarmați să vadă din nou continentul lor în vizorul administrației Trump.

„Este clar pentru toți că grupuri ostile bine organizate exploatează granițele deschise și idealurile globaliste aferente. Cu cât aceste culturi străine se dezvoltă mai mult și cu cât politicile europene actuale persistă mai mult, cu atât terorismul este mai garantat”, se arată în strategie.

„Ca loc de naștere al culturii și valorilor occidentale, Europa trebuie să acționeze acum și să-și oprească declinul deliberat”, se arată în strategia, condusă de coordonatorul combaterii terorismului, Sebastian Gorka.

Raportul menționa că națiunile europene rămân „partenerii preeminenți și pe termen lung ai SUA în combaterea terorismului”, dar preciza: „Lumea este mai sigură atunci când Europa este puternică, dar Europa este foarte amenințată și este atât o țintă teroristă, cât și un incubator de amenințări teroriste”.

Noile critici la adresa Europei vin la doar câteva luni după ce noua strategie de securitate națională a lui Trump a afirmat că continentul se confruntă cu „ștergerea civilizației” din cauza imigrației.

Trump a criticat recent aliații europeni ai NATO pentru că nu i-au ajutat în războiul său împotriva Iranului.

(sursa: Mediafax)