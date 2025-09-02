x close
Fost premier român, la parada militară a Chinei, alături de Putin, Xi și Kim Jong Un

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   20:45
Sursa foto: Hepta/Xi Jinping si Vladimir Putin

Fostul premier al României, Adrian Năstase, se află zilele acestea la Beijing, unde participă la ceremoniile oficiale dedicate marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul reunește lideri de prim rang ai lumii, printre care Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Adrian Năstase a anunțat pe blogul său că a fost invitat de partea chineză, în calitate de fost demnitar, pentru a lua parte la manifestările oficiale. El a precizat că programul include o paradă militară de amploare și o recepție oferită de liderii Chinei.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a scris fostul premier pe blog.

Totodată, Năstase a menționat că luni a avut o întrevedere la sediul Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, unde a discutat cu Sun Haiyan, ministru adjunct, despre teme sensibile de politică internațională. Printre acestea s-au numărat războiul din Ucraina și relațiile dintre China, Rusia și India.

Parada militară de la Beijing, unul dintre cele mai importante evenimente organizate de autoritățile chineze în ultimii ani, are loc în prezența unor lideri mondiali precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, ceea ce îi conferă o puternică încărcătură politică și diplomatică.

