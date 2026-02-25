Un aeroport prin care trec zeci de milioane de pasageri în fiecare an nu a pierdut niciun bagaj

Zero bagaje pierdute în peste 30 de ani. Aeroportul Internațional Kansai (KIX) a reușit imposibilul: de la deschiderea sa în 1994, nu a avut niciodată un incident privind bagaje pierdute, potrivit The Times of India. De altfel, aeroportul japonez a devenit cunoscut în întreaga lume pentru performanța privind bagajele.

În 2024, Kansai a primit titlul de „Cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor” în cadrul World Airport Awards 2024. Este o evaluare internațională realizată de o organizație de rating aeronautic cu sediul în Marea Britanie. De altfel, aeroportul a câștigat de opt ori prestigioasa distincție.

În perioadele de vârf, aeroportul procesează zilnic până la 30.000 de bagaje. Fiecare bagaj este sortat după destinație și transportat prin benzi transportoare. Dincolo de monitorizarea automată prin senzori, angajații patrulează zona de bagaje pentru a preveni scăparea sau plasarea greșită a bagajelor, o măsură care reduce riscul de pierdere a bagajelor. De asemenea, angajații aliniază și manipulează manual bagajele pentru o siguranță suplimentară.

Aeroportul nu își asumă responsabilitatea pentru manipularea greșită a bagajelor care au loc în timpul zborurilor de legătură.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)