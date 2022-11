Alegeri prezidențiale fără surprize în Kazahstan

Acesta are 69 de ani și se află la conducerea țării din 2019. El a obținut astfel 81,31% din voturi. Ceilalți cinci candidați au obținut, fiecare, sub 3,42%. A mai existat opțiunea de vot"împotriva tuturor" care are 5,8% dintre voturi. Prezența la urne a fost de 69,44%.

Manifestații puternice au loc de la începutul anului din cauza crizei economice. Circa 238 de protestatari au murit.

Fostă țară soviectivă, Kazahstanul este bogată în resure naturale și s-a distanțat de politica Moscovei.

Însă actualul președinte conduce cu mână de fier și a ordonat reprimarea brutală a protestelor.