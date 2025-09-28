Alegeri Republica Moldova. Dorin Recean anunță atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale

Șeful Executivului moldovean a precizat că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără să afecteze desfășurarea scrutinului. „În prezent, STISC a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4.000 de site-uri nu sunt funcționale”, a adăugat Recean.

El a subliniat că atacurile au fost orchestrate simultan cu scopul de a supraîncărca rețeaua STISC, care asigură funcționarea infrastructurii electorale și a CEC.

Referindu-se la procesul electoral, premierul a făcut apel la participare masivă: „Astăzi trebuie să votăm masiv. Om cu om protejăm pace și suveranitatea Republicii Moldova”.

„Oriunde am fi – că suntem la nord, sud, centru, ori la Roma, București sau Madrid – să ieșim la vot. Puterea democrației se sprijină pe votul onest și cinstit”, a transmis el.

Recean a reamintit că scrutinul se decide într-un singur tur: „Foarte important: turul 2 nu va fi. Este important să ieșim la vot”.

Premierul a mai precizat că autoritățile au documentat mai multe incidente, precum tentative de organizare a cetățenilor din stânga Nistrului pentru a merge la vot în România, dar și cazuri de agitație electorală în ziua tăcerii și în ziua scrutinului. „Poliția și celelalte instituții veghează asupra procesului”, a punctat el.

„Avem ingerințe din partea Federației Ruse. Instituțiile își îndeplinesc obligațiunile ca votul să fie protejat. Noi am lucrat împreună cu partenerii noștri din țările prietene, cu care am coordonat anumite scenarii prin care votul poate să fie deturnat, dar avem toate procedurile și toate lucrurile puse în ordine pentru ca să asigurăm un proces de vot bine organizat și protejat”, a afirmat premierul.

„Cel mai important este ca cetățenii să-și exprime liber și cinstit votul”, a încheiat Recean.