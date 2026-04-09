Alegerile din Ungaria: Germania îl acuză pe JD Vance de ipocrizie

Sebastian Hille, purtător de cuvânt adjunct al guvernului german, a declarat miercuri, într-o conferință de presă la Berlin, că afirmațiile lui Vance nu au temei și că tocmai vizita acestuia ridică întrebări.

„Respingem acuzația făcută de vicepreședintele SUA, JD Vance, privind o presupusă ingerință a UE în alegeri”, a spus Hille. „Aș dori să subliniez că vicepreședintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de vot. Acest fapt vorbește de la sine despre cine interferează”.



Criticile autorităților germane au fost formulate după ce JD Vance a participat la un eveniment în Budapesta, unde a apărut alături de premierul Viktor Orbán și a criticat dur instituțiile europene. „Ceea ce s-a întâmplat în această țară, în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”, a afirmat Vance.

El a atacat și „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a ține în frâu poporul Ungariei, pentru că nu le place liderul care a apărat interesele oamenilor”.



Vizita vicepreședintelui american a fost interpretată de opoziția din Ungaria drept un gest de susținere directă pentru Viktor Orbán și partidul său, în contextul alegerilor parlamentare.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a susținut la rândul său pe liderul ungar în timpul campaniei, într-un gest considerat neobișnuit în relațiile transatlantice. Casa Albă vede în Viktor Orbán și modelul său de „democrație iliberală” un aliat ideologic important în Europa.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a reacționat pe platforma X: „Nicio țară străină nu poate interveni în alegerile din Ungaria. Aceasta este țara noastră. Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles - se scrie pe străzile și în piețele Ungariei”.



Germania a transmis că nu are o poziție în privința rezultatului alegerilor. Potrivit purtătorului de cuvânt, cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” privind rezultatul votului de duminică și va respecta decizia alegătorilor din Ungaria.

(sursa: Mediafax)