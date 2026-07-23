x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Lovitură de la Casa Albă: Donald Trump lasă cale liberă extrădării fraților Tate

Lovitură de la Casa Albă: Donald Trump lasă cale liberă extrădării fraților Tate

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   21:26
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Lovitură de la Casa Albă: Donald Trump lasă cale liberă extrădării fraților Tate
Hepta/Donald Trump refuză să îi salveze pe frații Tate

Administrația de la Washington nu va interveni în procesul judiciar al fraților Tate. Casa Albă a anunțat joi, prin intermediul agenției AFP, că președintele Donald Trump nu se va opune extrădării influencerului Andrew Tate și a fratelui său Tristan în Regatul Unit. Ambii sunt urmăriți în Marea Britanie sub acuzații grave de viol.

Influencerul și fratele său mai mic au fost arestați sâmbătă la Miami, o reținere despre care avocatul lor a spus că este ''motivată politic''. Frații Tate contestă extrădarea lor în Regatul Unit.

Întrebată în conferința de presă zilnică dacă președintele american ar putea interveni în procedura de extrădare, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a răspuns negativ.

Șeful diplomației americane Marco Rubio s-a distanțat și el de acest caz.

''Nu există niciun rol pe care să-l jucăm în acest stadiu, și poate niciodată, în această afacere'', le-a spus el miercuri jurnaliștilor în Filipine, unde se afla pentru reuniune la nivel de miniștri de externe a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

Frații Tate sunt susținători puternici ai lui Donald Trump, iar Andrew Tate a încercat în trecut să înnoade relații cu fiii lui Donald Trump Don Jr și Barron, potrivit media americane.

Frații Tate au fost arestați după ce parchetul britanic a anunțat noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de ființe umane în scopuri de exploatare sexuală și agresiune.

Cei doi frați se confruntă acum cu 42 de capete de acuzare în cazul lui Andrew și 17 în cazul lui Tristan.

''Ne opunem evident extrădării pentru că Andrew și Tristan sunt nevinovați'', a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere consacrată cazului lor într-un tribunal din Miami.

Andrew Tate și fratele său au fost deja încarcerați timp de câteva luni în România, unde au trăit mai mulți ani și au fost acuzați că au înșelat mai multe femei în scopuri de exploatare sexuală, inclusiv minore, înainte de a primi permisiunea să părăsească țara, notează AFP.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Stadiul acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP.

Citește și: BBC: De ce au fost arestați Andrew și Tristan Tate în SUA. Toate acuzațiile și pașii procedurii de extrădare în Regatul Unit | Jurnalul

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trump extradare fratii tate
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri