Ai 35 de milioane de euro? Poți cumpăra o insulă privată în Grecia

Situată în nordul Mării Egee, între nordul Eviei și regiunea Magnesia, este oferită spre vânzare pentru 35 de milioane de euro, potrivit agenției imobiliare Engel & Völkers.

Situată în strâmtoarea Artemision, lângă intrarea în Golful Pagasetic, Argyronisos se află în proprietatea familiei Christie timp de peste șase decenii. Insula a devenit recent cunoscută ca un refugiu exclusiv de wellness, axat pe yoga, meditație și experiențe turistice sustenabile.

Oportunitate rară pe piața imobiliară

Spre deosebire de multe insule grecești care se află în proprietatea statului sau sunt rezervații naturale, Argyronisos aparține unui grup mic de insule private care atrag ocazional investitori internaționali în căutare de oportunități de investiții în destinații turistice de lux ori reședințe private retrase.

Tranzacțiile cu insule private în Grecia rămân relativ rare din cauza reglementărilor stricte de mediu, a stocului limitat disponibil și a regulilor complexe de planificare care guvernează dezvoltarea zonelor de coastă și a insulelor.

Observatorii din industrie spun că atunci când astfel de active intră pe piață, acestea atrag adesea interesul persoanelor cu avere netă mare, al grupurilor de ospitalitate și al fondurilor internaționale de investiții care doresc să profite de brandul turistic puternic al Greciei și de sectorul turismului de lux în creștere.

Ce oferă insula Argyronisos

Insula Argyronisos (sau Insula Argintie) a funcționat în ultimii ani ca o destinație de wellness de tip boutique, mai degrabă decât ca o dezvoltare convențională.

Poziționarea insulei în jurul retragerilor de yoga și a experiențelor axate pe natură reflectă tendințe mai largi în turismul mediteranean, prin care călătorii înstăriți caută din ce în ce mai mult intimitate, sustenabilitate și experiențe, în locul ofertelor de stațiuni la scară largă.

Locația sa, aprpiată atât de Atena, cât și de centrul Greciei, îi sporește atractivitatea pentru vizitatorii internaționali care caută exclusivitate, fără a sacrifica accesibilitatea.

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Potențialul de dezvoltare depinde de aprobările viitoare

Rapoartele care însoțesc vânzarea sugerează că insula ar putea susține o infrastructură turistică mai extinsă dacă reglementările locale de planificare vor fi revizuite în viitor. Cu toate acestea, orice extindere semnificativă ar rămâne dependentă de evaluările de mediu, aprobările de zonare și cadrul de dezvoltare insulară, adesea inflexibil, al Greciei.

Drept urmare, potențialii cumpărători vor considera probabil modelul actual de retragere wellness a insulei și cadrul natural ca fiind principala propunere de valoare, mai degrabă decât să se bazeze pe scenarii viitoare de dezvoltare.

Turismul de lux se dezvoltă

Listarea vine în contextul în care Grecia continuă să reprezinte un interes puternic din partea investitorilor internaționali pentru ospitalitatea de lux și activele turistice de înaltă calitate.

Veniturile record din turism din ultimii ani, combinate cu cererea de destinații mediteraneene exclusive au sporit atenția asupra stațiunilor boutique, reședințelor de marcă și proprietăților insulare unice din întreaga țară.

Dacă Argyronisos va deveni în cele din urmă o reședință privată, va rămâne un refugiu de wellness sau va evolua într-un proiect ospitalier mai amplu, poate depinde la fel de mult de aprobările de reglementare, cât și de interesul investitorilor, notează greekreporter.com.