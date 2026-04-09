Anchetă pentru cumpărarea voturilor în Parlamentul ucrainean 

Potrivit autorităților, suspecta ar fi încercat să convingă mai mulți deputați să voteze într-un anumit fel, în schimbul unor beneficii.

În decembrie 2025, aceasta ar fi inițiat negocieri cu parlamentari pentru a institui un sistem de plată în schimbul loialității la vot, chiar după ce autoritățile anticorupție - Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) - expuseseră cazuri de corupție în rândul aleșilor.

Schema a inclus plăți în avans și instrucțiuni clare privind modul în care parlamentarii trebuiau să voteze - „pentru” sau „împotrivă”, abținere ori neparticipare la vot.

Ancheta a fost finalizată în numai trei luni, un interval relativ scurt pentru un dosar de corupție la acest nivel, ceea ce sugerează că procurorii aveau deja probe solide.

Lidera grupului parlamentar a fost informată oficial cu privire la suspiciuni în ianuarie 2026.

Ucraina încearcă să demonstreze progrese în lupta anticorupție, în condițiile în care reformele din justiție sunt esențiale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Datele oficiale arată că Biroul Național Anticorupție a deschis 119 dosare și a pus sub acuzare 31 de suspecți doar în primele două luni din 2026.

În același interval, au fost trimise în instanță 18 rechizitorii care vizează 40 de persoane și 20 de condamnări definitive au fost pronunțate în cazul a 26 de inculpați.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)