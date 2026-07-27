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Jurnalul Ştiri Externe Arma cu patru roți, folosită din nou la Berlin

Arma cu patru roți, folosită din nou la Berlin

de Redacția Jurnalul Publicat la 27 Iul 2026 10:30 Modificat la 27 Iul 2026 10:30
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Arma cu patru roți, folosită din nou la Berlin
Hepta/Arma cu patru roți, folosită din nou la Berlin

Germania s-a trezit ieri în stare de șoc, după ce un bărbat a intrat cu o mașină în mulțimea adunată la parada Pride, de la Berlin, în apropierea Porții Brandenburg, sâmbătă seară. O femeie a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite. Poliția îl caută pe principalul suspect, identificat drept Abdul B., 21 de ani, despre care spune că are legături cunoscute cu cercuri islamiste.

Atacul este cel mai recent dintr-un lung șir de incidente în care vehicule au fost transformate în arme și folosite pentru a lovi mulțimi de oameni, o tactică devenită frecventă în ultimii ani.

Primul atac modern de amploare de acest tip este considerat cel de la Universitatea North Carolina (SUA), din martie 2006, când Mohammed Reza Taheri-Azar a intrat cu un SUV în studenți pentru a se răzbuna, după cum a declarat, pentru moartea musulmanilor din întreaga lume. Nouă persoane au fost rănite. Totuși, atacul care a consacrat această metodă ca tactică teroristă și a inspirat numeroase atacuri ulterioare a fost cel de la Nisa, în 2016, revendicat de Statul Islamic.

Pe 14 iulie 2016, tunisianul Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a intrat cu un camion de 19 tone în oamenii adunați pe celebra Promenade des Anglais, din Nisa, pentru focurile de artificii de Ziua Franței. 86 de persoane au fost ucise și peste 430 rănite. Atacul a fost revendicat de gruparea Statul Islamic și a marcat transformarea vehiculului în una dintre principalele arme ale terorismului jihadist în Europa.

Au urmat:

  • 19 decembrie 2016 – Berlin, târgul de Crăciun: tunisianul Anis Amri a deturnat un camion și a intrat în mulțimea de la Breitscheidplatz. 12 oameni au murit și peste 50 au fost răniți. Atacul a fost revendicat de Statul Islamic.
  • 20 decembrie 2024 – Magdeburg, târgul de Crăciun: un medic originar din Arabia Saudită a intrat cu SUV-ul în mulțime. Șase persoane au murit și peste 300 au fost rănite. Ancheta a indicat o motivație descrisă de judecători și procurori drept incoerentă, trecând de la religie la politică, la conflicte personale și teorii ale conspirației.
  • 13 februarie 2025 – München, marș sindical: un solicitant de azil afgan a intrat cu mașina în participanții la o demonstrație organizată de sindicatul din domeniul serviciilor. Două persoane au murit și peste 40 au fost rănite. Procurorii au anunțat că există indicii privind o motivație islamistă.

 

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Subiecte în articol: berlin parada Pride suspect
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