Arma cu patru roți, folosită din nou la Berlin

Atacul este cel mai recent dintr-un lung șir de incidente în care vehicule au fost transformate în arme și folosite pentru a lovi mulțimi de oameni, o tactică devenită frecventă în ultimii ani.

Primul atac modern de amploare de acest tip este considerat cel de la Universitatea North Carolina (SUA), din martie 2006, când Mohammed Reza Taheri-Azar a intrat cu un SUV în studenți pentru a se răzbuna, după cum a declarat, pentru moartea musulmanilor din întreaga lume. Nouă persoane au fost rănite. Totuși, atacul care a consacrat această metodă ca tactică teroristă și a inspirat numeroase atacuri ulterioare a fost cel de la Nisa, în 2016, revendicat de Statul Islamic.

Pe 14 iulie 2016, tunisianul Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a intrat cu un camion de 19 tone în oamenii adunați pe celebra Promenade des Anglais, din Nisa, pentru focurile de artificii de Ziua Franței. 86 de persoane au fost ucise și peste 430 rănite. Atacul a fost revendicat de gruparea Statul Islamic și a marcat transformarea vehiculului în una dintre principalele arme ale terorismului jihadist în Europa.

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