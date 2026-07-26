Generația Z spune „nu” funcțiilor de conducere. Tot mai puțini tineri vor să devină manageri și șefi

Tot mai mulți tineri din Generația Z evită, în ziua de astăzi, funcțiile de conducere și nu mai văd promovarea ca pe principalul obiectiv al carierei.

Pentru ei, echilibrul dintre viața profesională și cea personală cântărește mai mult decât un salariu mai mare sau responsabilitățile unui post de manager.

Potrivit Euronews, această schimbare începe să creeze probleme destul de mari companiilor, pentru că ele întâmpină tot mai multe dificultăți în pregătirea unei noi generații de lideri.

„Conform cercetărilor globale, doar aproximativ 6% din Generația Z dorește să preia roluri de management superior și să devină șefi. Pentru organizații și structurile acestora, aceasta este o problemă foarte mare”, a declarat pentru Euronews Tomasz Szklarski, CEO al Enpulse și expert în implicarea angajaților.

Potrivit acestuia, principalul motiv pentru care tinerii evită promovările este volumul mare de responsabilități care vine odată cu un rol de conducere.

În ultimii ani, numărul angajaților coordonați de un singur manager a crescut foarte mult. Dacă în trecut un manager conducea, în medie, o echipă de șase persoane, în prezent numărul acestora a ajuns la aproximativ 12.

Schimbarea aceasta pune o presiune tot mai mare asupra managerilor. Ei trebuie să răspundă echitabil în fața conducerii companiei pentru atingerea obiectivelor, dar și în fața echipelor, pe care trebuie să le motiveze și să le sprijine.

„Generația Z a cântărit cu atenție ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și cea personală în raport cu sacrificiile necesare pentru a deveni șef. Tinerii pot vedea clar povara care vine odată cu managementul. Un manager este responsabil atât față de superiorii săi, cât și pentru echipe din ce în ce mai mari care necesită sprijin constant”, a explicat Szklarski.

O provocare tot mai mare pentru Europa

Specialiștii spun că fenomenul acesta, care este în creștere, nu afectează doar companiile, ci poate deveni o problemă pentru întreaga economie, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul angajaților disponibili.

„Vor fi din ce în ce mai puțini oameni care lucrează, în special în Europa. Dacă nu instruim o nouă generație de manageri și nu pregătim oamenii să își asume responsabilitatea pentru echipe, ne vom confrunta cu provocări tot mai mari în menținerea eficienței organizaționale”, a avertizat expertul.

Deși inteligența artificială este folosită tot mai mult în mediul de afaceri și automatizează numeroase procese, Szklarski declară că aceasta nu poate rezolva lipsa managerilor.

Potrivit lui, rămâne de văzut dacă angajații vor accepta în viitor să fie coordonați de algoritmi și dacă inteligența artificială va putea înlocui rolul unui șef.

Conducerea unei echipe, spune Szklarski, presupune în continuare calități pe care tehnologia nu le poate reproduce ușor, precum empatia, construirea relațiilor, motivarea oamenilor și luarea unor decizii care țin cont de nevoile fiecărui grup.

(sursa: Mediafax)