Instabilitate atmosferică: Bucureștiul trece de la averse și tunete la 32 de grade în doar 24 de ore

Deși sunt așteptate ploi și descărcări electrice, meteorologii precizează că, deocamdată, Bucureștiul nu se află sub incidența niciunei avertizări meteo.

Ploi de scurtă durată și descărcări electrice în prima parte a intervalului

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 iulie, ora 10:00 - 28 iulie, ora 20:00.

Până în dimineața zilei de 28 iulie, cerul va prezenta înnorări temporare, iar în special în orele după-amiezii sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate sunt reduse, în general între 2 și 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile intensificări temporare, cu rafale care pot atinge 35 - 40 km/h. Din punct de vedere termic, ziua va fi una caldă, cu temperaturi maxime de 30-31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 16 și 19 grade.

Marți, temperaturile cresc din nou

În intervalul 28 iulie, între orele 09:00 și 20:00, meteorologii estimează o nouă creștere a temperaturilor în Capitală.

Vremea va deveni călduroasă, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor exista din nou condiții pentru înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de precipitații vor fi reduse, între 1 și 5 litri pe metrul pătrat, iar vântul va continua să sufle slab până la moderat.

Fără avertizări meteo pentru Capitală

ANM precizează că, în intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 20:00, pentru municipiul București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice.

(sursa: Mediafax)