A plouat rău? Trei zile, scăldatul interzis

Potrivit microbiologilor, precipitațiile puternice pot suprasolicita sistemele de canalizare, determinând deversarea apelor reziduale direct în râuri. În aceste condiții, crește riscul de infecții digestive, mai ales dacă înotătorii înghit apă, ceea ce se întâmplă frecvent la copii.

Printre cele mai grave boli se numără leptospiroza, transmisă prin urina rozătoarelor și a animalelor de fermă, care afectează grav organele și poate duce la deces. Un alt pericol îl reprezintă dezvoltarea excesivă a cianobacteriilor („alge albastre-verzi”), ale căror toxine pot irita pielea și ochii sau pot afecta ficatul și sistemul nervos.

Experții recomandă evitarea apelor tulburi, verzui, cu miros de canalizare ori substanțe chimice, precum și a zonelor în care se observă pești morți. De asemenea, rănile trebuie acoperite înainte de înot, iar după baie este indicat dușul. Specialiștii subliniază că testele oficiale ale calității apei nu reflectă întotdeauna contaminările apărute imediat după furtuni.