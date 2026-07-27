REPORTAJ: Pogorârea lui Georgescu la târgul de la Călugăreni: între „să moară mama”, râgâieli și „biruința neamului”

Balamucul a început repede: Georgescu, cocoțat pe o măsuță, la microfon cuplat la un generator portabil - „Se mai aude și acum vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazul”. Susținător cu cușmă de dac printre tovarăși cu tricouri galbene: „Bă, bă, bă, n-auzi! Deci, Mihai Viteazul s-a bătut aici! Cu nemții, nu?”. De la microfon discursul continuă – „….urmașii noștri și-au apărat aici crucea. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri”. De-o parte, unul se închină repede: „Să moară mama! Să nu se uite taică-miu de sus aicia că mă f***-n gură”. Nimeni nu a știut în ce calitate a venit printre tarabe „domnul de la București”.

E trecut de șapte dimineața, târgul de la Călugăreni fierbe. S-a umplut ca niciodată, au apărut pe izlaz să vândă chiar și niște mutre care nu sunt obișnuite locului. La intrare e unul în tricou cu Bellingham care vinde cruci. E înciudat rău, mulțimea care apare de pretutindeni – tot felul de mutre, unele atinse și cu damf chiar de e dimineață devreme – i-a închis vadul.

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Poliția a blocat intrarea principală în târg, acolo unde omul avea puse în rând pietre funerare, cruci, „felinare de mort”. „De unde veniți, mă, așa dimineața, că o cruce nu vândui și io. Iar v-a chemat partidu’? Să vină Georgescu pe aici, poate își alege ceva. Îi dau ieftin, că tot n-am vândut nimic din cauza lui”, boscorodește omul în fața grupurilor care poartă veste galbene inscripționate negru cu AUR. O femeie de pe la Bolintin Deal dă să-i zică cum că oamenii au venit de bunăvoie, tace când o aude pe una de pe la Ghimpați cum se laudă că a ajuns la Neajlov cu toată primăria și toată organizația de partid. Aduși – și ea și ceilalți membri de prin satele vecine - cu autocarul. Ăsta cu crucile scuipă cu necaz în colbul drumului și se uită rău la grupurile care curg spre o margine a târgului: „Ptiu că vă blestem cu mâna pe crucea asta chit că n-a trecut popa pe la ea. Politică vă trebuie vouă? La muncă nu v-ați duce”. Potopul de oameni astupă necazul vânzătorului de cruci ușor: „Călin Georgescu este președinte!”. O babă, pusă în dosul unuia care nu vinde deloc nici hamuri nici căpestre, cască ochii cu mare mirare: „Da’ nu mai e ăla, copilu’ ăla bocciu, Nicușor și cum îi mai zice? Ce-o făcut de nu mai e președinte?”. Una cu vestă galbenă, ochelari de soare și iz de funcționar public se oprește în dreptul bătrânei și îi explică: „Călin Georgescu este adevăratul președinte. Pe el îl susținem, de aceea suntem aici”. Băbuța cască ochii și mai mari: „Așa? Și ce face, mamă, Georgescu ăsta al matale aici?”. Răspuns nu există, nicio vestă din sutele care se perindă prin fața tarabei nu știe ce să răspundă. Femeia ridică din umeri, oftează și își pierde credința că va reuși să vândă ceva. „Și eu care speram să îmi fac azi banii de pâine….s-or dus. Nimeni nu a cumpărat nimic”. Baba Maria vinde fire de leuștean, mărar și cimbru, ce mai reușește să mai culeagă, la ăi 82 de ani pe care îi are. Cu ce ar fi trebuit să câștige într-o zi de târg și-ar fi completat cei 1.500 de lei pe care îi primește ca pensie după o viață de muncă la cooperativă. „Să-I spuneți asta domnului Georgescu, că d-aia a venit la târg”, prinde din zbor o altă vestă galbenă. Băbuța tresare cu speranță: „Și o să îmi resolve domnu’ ăsta problema? Bine, hai că îl aștept”. Călin Georgescu nu a trecut defel prin fața tarabei bătrânei. Cam pe la opt fără ceva, fostul candidat la Președinție s-a proptit, după o plimbare prin fața unui rând de tarabe, fix la tribună – o masă pusă strategic între două dube cu ceapă și cartofi, cu proprietari la cămașă curată și fără cântar la vedere.

Pogorârea lui Georgescu la târgul de la Călugăreni: între „să moară mama”, râgâieli și „biruința neamului” (3) pic.twitter.com/hwxZ3JyVlK — Jurnalul (@JurnalulN) July 26, 2026

Scrisoarea a III-a?: „Huideo!”

Până la sosirea „marelui lider” între tarabele Călugăreniului, antrenul a fost ținut de un disk jockey, o babă cu portavoce, o matoală care juca manele în fața unui chioșc de gogoși și stegarul dac care – având în vedere prăjina lungă a drapelului – mai pocnea din când în când câte o scăfârlie de membru AUR. „Haideți, v-ați trezit? Călin….”. Mulțimea de susținători n-are zvâc, e prea dimineață. Se aude un chirăit slab: „…Georgescu este preșe….”. Restul cuvântului este acoperit de un discurs urlat la portavoce: „România, România! România este a românilor, nu a păgânilor. Uniți cu toți să scăpăm de hoți”. Femeia, trecută de mult 60 de ani, cu rochie înflorată, batic și mărgele tricolore pe încheieturi, e orbită de soare și trage de ochelari. Nu vede prea bine grupul care a înconjurat-o și face mișto de ea. „Uite ce frumoși sunt românii mei”, țipă în portavoce femeia după ce își șterge oglinzile de fustă. Unii o filmează, alții o urmează. Se ajunge mai departe, lozincile se întrerup. „Bagă toba, bagă toba, de la mine pleacă moda….Arată să te-aplaude, ia-le mințile, meriți laude” bubuie peste mulțime. Nu este imn al lui Georgescu – așa cum cred unii veniți de la filialele de prin Malu Spart sau de prin Hobaia, este Salam, manelistul, pus pe boxe, cu accente orientale. Pe manea, una beată ruptă țopăie în figuri, susținătorii lui Călin se amuză și de versuri și de aia cherchelită. Pe marginea maidanului, DJ-ul politic mai are o încercare: „U-ni-ta-te!...Hai că sunteți prea obosiți..”.

Pogorârea lui Georgescu la târgul de la Călugăreni: între „să moară mama”, râgâieli și „biruința neamului” (2) pic.twitter.com/Qa07bEbtEl — Jurnalul (@JurnalulN) July 26, 2026

Pe urmă pune muzică făcută de A.I. ce se regăsește în toate clipurile Tik Tok promovate de nostalgici. Se cântă despre România, istorie, furturi, ce a mai rămas, credință. „Du-te mă în morții mă-tii. Să-ți iau crucea-n p….”, e supărat un fan al lui Georgescu pe unul în transmisie live pe Tik Tok. O femeie care înoată prin mulțimea care s-a spart și se înghesuie în fața unor grătare cu mici și cârnați are o idee proastă, o îndeamnă pe alta să-i întrebe pe cei cu veste galbene dacă știu „Scrisoarea a III-a”. Se lasă cu „’te-n gură” și „huideo”. La țăranii care vând acareturile sau produsele nu e nimeni, chioșcurile de tablă de prin colțurile târgului cu reclame cu bere ieftină sunt sprijinite de oameni în rână. Își ling spuma alba de pe buze și discută despre cât de bun este Călin Georgescu și câtă trebuință are acest neam de respectivul lider. Unul lipește o flegmă de cartonul care ține de acoperiș al birtului, altul prinde tupeu și se aruncă într-o cuvântare sofisticată țipată din suflet și filmată de zeci de nevinovați: „Aici, în grădina Maicii Domnului, la Călugăreni (!) Mihai Viteazul a spus înainte să plece la luptă că cu noi este dreptatea, cu noi este cauza cea bună, cu noi este Dumnezeu. Așa, frați români! Tot înainte, tot înainte spre mare biruință a neamului românesc. Amin! Trăiască nația!”. De la atâta patos, omul se îneacă, emoțiile îl copleșesc și mai mult. Se aud aplauze. „Beorp!”, râgâie un membru de partid. I-au picat prost micul și berea, dar și-a arătat aprecierea față de discurs. Așa se apără omul în vestă galbenă în fața privirilor rele.

Pogorârea lui Georgescu la târgul de la Călugăreni: între „să moară mama”, râgâieli și „biruința neamului” (1) pic.twitter.com/7awXhL5P2d — Jurnalul (@JurnalulN) July 26, 2026

„Ăia cu pixu’ fură”

Călin Georgescu a apărut în târg taman când Oana Zăvoranu atrăgea din ce în ce mai mulți fani. Toți bărbații care voiau să se tragă în poză cu vedeta. Cu pantalonii trași spre mijlocul feselor, pe deasupra unui body care îi scotea la vedere carnea alba-tatuată a coapselor, Zăvoranu se lua pe după umeri cu tot felul pentru selfie-uri și susținerea lui Georgescu. Unul, mai timid, o privea cu jind, parcă își uitase degetul pe declanșatorul foto al telefonului. Poză după poză, în toate pozițiile. Un firișor de salivă se vedea în colțul gurii, probabil de la emoția acțiunii: „Turul doi înapoooi”, scapă omul din farmecul momentului și se îndreaptă către locul unde lumea s-a strâns ciucur. Căci Călin Georgescu ține discurs în mijlocul unei mări de telefoane. E pe aceeași linie: Mihai Viteazul, strămoșii, nație…„Căline, Căline, poporu’ e cu tine”, zbiară mulțimea. Tonul e dat de unul ce pare a fi exuberant, cocoțat pe o dubă din mijlocul mulțimii. În cămașă albă – care, parcă, strălucește printre vestele galbene ale membrilor de partid și straiele sărace ale țăranilor care nu ascultă discursul – Georgescu vorbește cu aceleași cuvinte ce stârnesc oamenii oropsiți. „România este neam de voievozi. România noastră nu e de vânzare. Pământul nostru nu e de vânzare. Sufletul nostru nu e de vânzare. Am văzut și acum cât de greu o duceți…” „Unde dracu ai văzut, că te-ai dus la trei tarabe”, e nervos unul din țărani. Altul, în galben îl sâsâie, îi strică live-ul. Continuă să comenteze la camera în șoaptă, să se prindă și cuvântarea liderului: „Lasă-I, mă, dracului. Ăia care comentează e ăia care nu știe să muncească. Sunt ăia cu pixul, da, da. Ăia fură”. De la tribuna-masă, Călin Georgescu o dă înainte cu sfaturi pentru popor: „țărani…nu vă vindeți pământul, nu renunțați la stupi, nu renunțați la recolte, la gospodării, rămâneți stăpâni pe munca voastră…”. „Uraaa. Turul doi înapoi. Georgescu-Președinte”, dă tonul, la foc automat, cel cocoțat pe dubă. „Vrem să schimbăm ceva? Ce să schimbăm? Jumătate din cei de aici sunt cu prezența obligatorie. Restul…50 de lei deplasarea”, e ofticat unul care pare că știe locul și oamenii. Cuvântarea lui Călin Georgescu se termină cu pilde despre respect pentru agricultori și credință. Apoi se retrage spre D.N 5, unde îl așteaptă șoferul. Mulțimea calcă în picioare produsele țăranilor în încercarea de a fi mai aproape de lider. Apoi se reîntregește în cozi la mici, cârnați și fripturi. În biserica de vizavi, la Sfânta Liturghie nu a venit nimeni.

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Pogorârea lui Georgescu la târgul de la Călugăreni: între „să moară mama”, râgâieli și „biruința neamului” (4) pic.twitter.com/52DdUvqSiP — Jurnalul (@JurnalulN) July 26, 2026