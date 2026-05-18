Arme pe străzi și mitinguri antiamericane. Cum se pregătește Iranul de un nou război cu SUA

Pe străzile din Teheran au apărut inclusiv puncte publice unde civilii sunt învățați să folosească arme de asalt, iar televiziunea de stat difuzează emisiuni în care prezentatorii manevrează puști Kalașnikov în direct. „Moarte Americii” răsună în fiecare seară la Teheran Potrivit relatărilor CNN, manifestațiile nocturne au devenit aproape zilnice în capitala iraniană încă de la începutul războiului și sunt prezentate de autorități drept demonstrații de mobilizare națională.

În zona Tajrish Square, una dintre cele mai cunoscute piețe din nordul Teheranului, participanții scandează „Moarte Americii” și afișează steaguri iraniene, în timp ce comercianții vând șepci patriotice și simboluri naționale. „Sunt pregătită să-mi sacrific viața pentru țara mea și pentru poporul meu”, a declarat o tânără participantă citată de CNN.

Trump amenință din nou Iranul

Atmosfera tensionată din Iran s-a accentuat după ce Donald Trump a publicat un nou mesaj dur pe platforma Truth Social. „Pentru Iran, timpul se scurge și ar face bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a transmis liderul american. Mesajul vine pe fondul blocării negocierilor de pace și al temerilor privind reluarea confruntărilor directe dintre Iran, SUA și Israel.

Civilii sunt instruiți să folosească arme

În ultimele zile, autoritățile iraniene au instalat în mai multe piețe din Teheran standuri unde oamenii primesc lecții de bază despre utilizarea armelor automate. La un astfel de punct din Vanak Square, o femeie îmbrăcată în chador era învățată să demonteze și să reasambleze o pușcă AK-47 de către un instructor mascat în uniformă militară. În apropiere, o fetiță se juca cu un Kalașnikov descărcat. Televiziunea de stat iraniană amplifică la rândul ei mesajul de mobilizare. Un prezentator al postului Ofogh TV a tras cu arma în tavanul studioului în timpul unei demonstrații televizate, după ce a primit instrucțiuni de la un membru mascat al Gardienilor Revoluției Islamice. O altă prezentatoare, Mobina Nasiri, a apărut în direct ținând în mâini o armă automată și le-a spus telespectatorilor că a primit-o de la participanții la mitingurile din Teheran.

Frică, dar și oboseală față de război

În paralel cu discursul oficial militant, în Iran există și voci care cer pace și evitarea unei noi escaladări. Într-un parc din apropierea Muzeului Cinematografiei din Teheran, localnici intervievați de CNN au spus că își doresc o viață normală și stabilitate pentru familiile lor. „Nu vrem război”, a spus un tânăr aflat în zonă. O profesoară universitară a declarat că ea și soțul său își doresc „o țară normală, în care copiii să aibă un viitor”. Pe fondul zvonurilor despre posibile lovituri americano-israeliene și al eșecului negocierilor diplomatice, sentimentul dominant în Iran pare să fie că războiul nu s-a încheiat cu adevărat. În timp ce autoritățile încearcă să mobilizeze populația și să transmită imaginea unei societăți pregătite pentru confruntare, tot mai mulți iranieni par prinși între patriotism, teamă și dorința de a evita un nou conflict devastator.

(sursa: Mediafax)