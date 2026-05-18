UPDATE Tragedie în Maldive: Au fost găsite trupurile celor patru scafandri italieni dispăruți într-o peșteră subacvatică

Misiune fatală în Maldive: trupurile celor patru scafandri italieni dispăruți au fost găsite într-o peșteră subacvatică

O amplă operațiune de căutare desfășurată în Maldive s-a încheiat tragic, după ce autoritățile au confirmat descoperirea trupurilor celor patru scafandri italieni dispăruți în timpul unei misiuni de cercetare subacvatică. Grupul făcea parte dintr-o expediție științifică organizată în arhipelagul exotic din Oceanul Indian, însă scufundarea s-a transformat într-un dezastru, potrivit Unilad.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul de Externe al Italiei, cei patru scafandri sunt considerați victime ale unui accident produs în timp ce explorau o peșteră aflată la aproximativ 50 de metri adâncime în zona Vaavu Atoll. Operațiunile de recuperare au durat mai multe zile din cauza condițiilor dificile și a complexității intervenției subacvatice.

Una dintre cele mai grave tragedii de scufundări din istoria Maldivelor a șocat atât autoritățile locale, cât și comunitatea internațională a pasionaților de explorări subacvatice. Cinci turiști italieni și-au pierdut viața în timpul unei scufundări într-o peșteră subacvatică din Atolul Vaavu, iar operațiunea dramatică de recuperare a trupurilor a provocat o altă victimă: un scafandru militar experimentat din Maldive.

Incidentul a declanșat o amplă misiune internațională de salvare și recuperare, la care participă experți în scufundări în peșteri, membri ai gărzii de coastă și specialiști în operațiuni de mare adâncime. Condițiile extreme din interiorul peșterii, curenții puternici și întunericul complet transformă însă fiecare coborâre într-o cursă mortală contra timpului, potrivit CNN.

Cine sunt victimele tragediei din Maldive

Autoritățile din Maldive au confirmat că trupul instructorului de scufundări Gianluca Benedetti a fost găsit la intrarea într-o peșteră subacvatică asemănătoare unui labirint. Descoperirea i-a făcut pe anchetatori să creadă că ceilalți patru italieni se află încă în interiorul cavității aflate la mare adâncime.

Victimele sunt Monica Montefalcone, profesor asociat de ecologie la Universitatea din Genova, fiica ei Giorgia Sommacal, biologul marin Federico Gualtieri și cercetătoarea Muriel Oddenino.

Un al șaselea membru al grupului a decis în ultimul moment să nu intre în apă, decizie care i-a salvat viața.

Grupul participa la o expediție organizată la bordul navei Duke of York, într-una dintre cele mai populare destinații de scufundări din lume. Potrivit Ministerului italian de Externe, aproximativ 20 de cetățeni italieni au rămas la bord după tragedie și au primit asistență psihologică de urgență din partea Crucii Roșii.

Scafandrul militar care a murit încercând să recupereze trupurile

Operațiunea de recuperare a devenit și mai dramatică după moartea sergentului major Mohamed Mahudhee, unul dintre cei mai experimentați scafandri militari din Maldive.

Militarul în vârstă de 43 de ani participa la a doua misiune de recuperare în interiorul peșterii, care ajunge până la 70 de metri adâncime și se întinde pe aproximativ 200 de metri.

„Era unul dintre cei mai experimentați scafandri, ceea ce arată cât de dificilă este această scufundare”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului din Maldive, Mohamed Hussain Shareef.

Autoritățile cred că Mahudhee a murit din cauza bolii de decompresie, o afecțiune extrem de periculoasă provocată de modificările rapide de presiune în timpul ascensiunii spre suprafață.

Militarul a fost înmormântat cu onoruri militare în capitala Malé, unde mii de persoane au participat la ceremonia funerară, inclusiv președintele Mohamed Muizzu, oficiali guvernamentali și ambasadori străini.

Ce este boala de decompresie și de ce este atât de periculoasă

Boala de decompresie apare atunci când un scafandru urcă prea repede la suprafață, iar gazele dizolvate în sânge formează bule care pot afecta organele și sistemul nervos.

În cazul operațiunii din Maldive, fiecare scufundare este limitată la aproximativ trei ore, din cauza necesităților legate de oxigen și decompresie.

Înainte de revenirea completă la suprafață, scafandrii trebuie să petreacă perioade îndelungate în ape puțin adânci pentru a permite organismului să elimine în siguranță gazele acumulate la mare adâncime.

„Se scufunda în pereche, conform protocolului, și revenea la suprafață când partenerul său și-a dat seama că ceva nu este în regulă, iar restul echipei a intervenit pentru a încerca să-l salveze”, a explicat Shareef.

Peștera subacvatică din Maldive, descrisă drept un labirint mortal

Experții implicați în operațiune susțin că peștera în care au dispărut italienii este una dintre cele mai dificile structuri subacvatice din regiune.

Curenții puternici și imprevizibili, pasajele extrem de înguste și sedimentul fin care reduce vizibilitatea fac ca orientarea să devină aproape imposibilă.

John Volanthen, ofițer de scufundări al British Cave Rescue Council și unul dintre salvatorii celebri ai echipei de fotbal de juniori din Thailanda în 2018, a declarat că adâncimea și sedimentul „îngreunează fără îndoială” operațiunea.

„Este, în esență, un drum foarte lung în interiorul peșterii și, în mod normal, scafandrii de peșteră ar instala un fir-ghid pentru a găsi drumul de întoarcere. Și probabil asta s-a întâmplat cu grupul dispărut”, a declarat el.

Specialistul a explicat că panica și narcoza provocată de adâncime pot afecta grav capacitatea scafandrilor de a lua decizii corecte.

„De asemenea, face mai probabil ca persoana să fie dezorientată sau practic incapabilă să se controleze”, a spus Volanthen.

„Pe măsură ce cobori mai adânc, efectul narcozei poate provoca panică, dar îi poate face și mai puțin capabili să găsească ieșirea.”

Misterul GoPro-ului dispărut care ar putea explica tragedia

Soțul Monicăi Montefalcone, Carlo Sommacal, a declarat presei italiene că soția sa obișnuia să poarte o cameră GoPro în timpul scufundărilor, iar dispozitivul ar putea conține imaginile decisive care să explice ce s-a întâmplat în adâncuri, potrivit Unilad.

„Nu știu dacă avea una și în acea zi. Dacă o găsesc, poate de acolo vom putea înțelege ce s-a întâmplat”, a declarat el pentru publicația La Repubblica.

Carlo Sommacal a descris-o pe soția sa drept o scufundătoare extrem de experimentată, cu mii de scufundări la activ.

„Știe ce trebuie să facă chiar și în momentele dificile”, a spus el.

El a povestit că Monica Montefalcone supraviețuise și tsunamiului devastator din 2004, în timp ce făcea scufundări în largul coastelor Kenyei.

Universitatea din Genova, devastată după moartea cercetătorilor

Patru dintre victime aveau legături directe cu Universitatea din Genova, iar instituția academică a transmis un mesaj emoționant după tragedie.

„Universitatea din Genova își exprimă profunda durere pentru moartea bruscă și tragică a Monicăi Montefalcone, profesor asociat de Ecologie la Departamentul de Științe ale Pământului, Mediului și Vieții – DISTAV, a fiicei sale Giorgia Sommacal, studentă la Inginerie Biomedicală, a lui Muriel Oddenino, cercetător la DISTAV, și a lui Federico Gualtieri, absolvent recent de Biologie și Ecologie Marină.”

„Întreaga comunitate universitară transmite condoleanțe familiilor, colegilor și studenților care au împărtășit parcursul lor uman și profesional.”

Anchetă privind legalitatea scufundării la mare adâncime

Autoritățile din Maldive investighează acum dacă expediția a încălcat legislația locală privind scufundările.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, scufundările recreative și comerciale nu au voie să depășească 30 de metri adâncime fără autorizații speciale.

„Pentru scufundările recreative și comerciale, legea interzice depășirea a 30 de metri și, din păcate, se pare că această scufundare a avut loc la o adâncime mult mai mare”, a declarat Shareef.

Licența navei implicate în excursie a fost suspendată până la finalizarea anchetei.

Operatorul italian Albatros Top Boat susține însă că nu știa despre planul grupului de a coborî la asemenea adâncimi.

Reprezentanta companiei, Orietta Stella, a afirmat că scafandrii foloseau echipamente standard de recreere și nu echipamente tehnice destinate explorărilor în peșteri de mare adâncime.

Maldive, în stare de șoc după cel mai grav accident de scufundări din istoria țării

Maldive, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, primește anual peste două milioane de turiști, de aproape patru ori mai mult decât populația rezidentă a arhipelagului.

Italia are o relație specială cu Maldivele încă din anii ’70, când operatori italieni au contribuit la dezvoltarea turismului în regiune.

„Italia are o relație foarte specială cu noi în ceea ce privește turismul și suntem prieteni apropiați de mulți ani în industria ospitalității”, a declarat Shareef.

„Localnicii sunt devastați nu doar pentru că acesta este cel mai grav accident de scufundări din istoria țării, ci și pentru că victimele sunt italieni.”

Președintele Mohamed Muizzu a transmis condoleanțe oficiale președintelui italian Sergio Mattarella și familiilor victimelor, în timp ce autoritățile italiene încearcă acum să repatrieze trupurile celor decedați.