Atac armat în Atena: un bărbat de 89 de ani a împușcat patru persoane și a dispărut

Cine este atacatorul de 89 de ani care a semănat teroare în Atena

Scene de panică în capitala Greciei, după ce un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite din Atena. Patru persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.

Atac armat în două puncte cheie din Atena

Un incident grav a avut loc marți dimineață în Atena, unde un bărbat înarmat a deschis focul în două instituții publice, provocând rănirea a cel puțin patru persoane. Potrivit informațiilor furnizate de autorități și presa locală, suspectul este un bărbat în vârstă de 89 de ani, care a reușit să fugă după atacuri, potrivit Euronews.

Primul incident s-a produs la sediul Fondului Național de Securitate Socială (EFKA), situat în cartierul Kerameikos. Acolo, agresorul a intrat în clădire și a tras asupra unui angajat, rănindu-l la picior. Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Focuri de armă și la Curtea de Apel

După primul atac, suspectul s-a deplasat către o altă zonă centrală a orașului, Ampelokipi, unde a pătruns în clădirea Curții de Apel. Aici, bărbatul a deschis din nou focul, rănind ușor trei femei aflate la parterul instituției.

Imagini difuzate de televiziunea publică arată echipaje de ambulanță transportând victimele către spitale. Din fericire, rănile suferite de cele trei femei nu le pun viața în pericol.

Suspectul, căutat de poliție

După al doilea atac, agresorul și-a abandonat arma – o pușcă – și a fugit de la fața locului. Poliția elenă a declanșat imediat o operațiune de amploare pentru localizarea și prinderea acestuia.

Conform primelor informații apărute în presa greacă, bărbatul este cunoscut în zona Votanikos ca fiind colecționar de fier vechi. De asemenea, surse apropiate anchetei susțin că acesta ar avea probleme de sănătate mintală și ar fi fost internat anterior într-o clinică de psihiatrie.

Motivele atacului, încă neclare

Anchetatorii încearcă să stabilească motivele care au dus la acest gest extrem. Potrivit unor relatări, suspectul ar fi aruncat mai multe plicuri cu documente pe podea în timpul atacului de la Curtea de Apel, sugerând că acestea ar avea legătură cu acțiunile sale.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial un mobil clar al atacului, însă investighează toate pistele posibile.

Violența armată, rară în Grecia

Astfel de incidente sunt relativ rare în Grecia, unde deținerea armelor de foc este strict reglementată. Cu toate acestea, atacul de marți a stârnit îngrijorare în rândul populației și a readus în discuție problemele legate de siguranța publică și sănătatea mintală.

Operațiunea de căutare a suspectului este în desfășurare, iar autoritățile au transmis că vor reveni cu informații pe măsură ce ancheta avansează.