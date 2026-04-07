Atac armat în Istanbul lângă consulatul Israel: Trei suspecți „neutralizați”, doi polițiști răniți

Focuri de armă și panică în Istanbul! Atacatori eliminați după un schimb violent

Un incident armat grav a avut loc la Istanbul, pe fondul deteriorării relațiilor dintre Turcia și Israel și al tensiunilor regionale generate de războiul din Gaza. Autoritățile turce au intervenit rapid, iar suspecții implicați au fost „neutralizați”, potrivit oficialilor.

Trei atacatori înarmați au fost implicați într-un schimb de focuri în fața clădirii consulatului Israelului din Istanbul, potrivit ministrului de Interne al Turciei.

Toți cei trei atacatori au fost „neutralizați”, dintre care unul a fost ucis, iar doi răniți; presa turcă raportase anterior că cel puțin doi atacatori au fost uciși.

Doi polițiști au fost răniți, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Atac armat în Istanbul, ținta fiind forțele de ordine

Un atac armat a avut loc în apropierea complexului Yapı Kredi Plaza din Istanbul, vizând direct forțele de poliție aflate în misiune. Conform declarațiilor oficiale, trei persoane au fost implicate în schimbul de focuri cu agenții, potrivit BBC.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a confirmat că unul dintre atacatori a fost ucis, iar ceilalți doi au fost răniți și capturați. În urma incidentului, doi polițiști au suferit răni ușoare.

Autoritățile au subliniat că intervenția rapidă a limitat amploarea atacului, evitând consecințe mai grave.

Three people were killed, and two police officers were injured in a shooting near the building housing the consulate. One person was seen ​covered in blood. — Geo Frontline (@geofrontlinetv) April 7, 2026

Suspecți cu legături suspecte și antecedente penale

Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a declarat că suspecții au fost identificați și că unul dintre aceștia ar avea legături cu o organizație care exploatează religia în scopuri radicale.

„Trei persoane care s-au angajat într-un schimb de focuri cu polițiștii noștri aflați în serviciu în fața clădirilor Yapı Kredi Plaza din Istanbul au fost neutralizate. În confruntare, doi dintre polițiștii noștri eroi au suferit răni minore. Identitățile teroriștilor au fost stabilite.

S-a constatat că persoanele, care au venit la Istanbul cu un vehicul închiriat din Izmit, includ un individ cu legături cu o organizație care exploatează religia; de asemenea, s-a stabilit că unul dintre cei doi teroriști, frați între ei, are antecedente legate de droguri.”, a precizat oficialul.

De asemenea, ancheta a scos la iveală că unul dintre atacatori, parte a unui grup de frați implicați în incident, avea antecedente legate de consumul sau traficul de droguri.

Potrivit informațiilor oficiale, cei trei ar fi ajuns în Istanbul cu o mașină închiriată, venind din orașul Izmit.

Securitate ridicată pe fondul tensiunilor cu Israel

Incidentul are loc într-un context regional extrem de tensionat. Relațiile diplomatice dintre Turcia și Israel s-au deteriorat puternic după izbucnirea războiului din Gaza.

Misiunile diplomatice israeliene din Ankara și Istanbul funcționează în prezent la capacitate redusă, însă măsurile de securitate rămân extrem de stricte, mai ales în perioade sensibile precum sărbătoarea evreiască Paștele.

Autoritățile consideră că, în aceste condiții, un eventual atac asupra unor obiective israeliene ar avea șanse reduse de succes.

Turcia, prinsă între conflicte regionale

În paralel, Turcia încearcă să evite implicarea directă în conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Cu toate acestea, situația de securitate rămâne fragilă.

Teritoriul turc a fost vizat recent de drone iraniene, interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Ankara a condamnat aceste incidente, catalogându-le drept inacceptabile.