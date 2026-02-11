Atac armat într-o școală din Rusia. O persoană a murit, alte două au fost rănite

Atacul armat a avut loc miercuri la o școală tehnică din Anapa, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Le Figaro. Un elev a deschis focul ucigând o persoană și rănind alte două, au anunțat autoritățile locale.

„Conform informațiilor preliminare, un elev de la o școală tehnică din Anapa a deschis focul cu o armă neidentificată în hol, ucigând o persoană și rănind alte două,” au transmis reprezentanții Ministerului de Interne pe Telegram.

Atacatorul a fost reținut. Guvernatorul regional, Veniamin Kondratiev, a spus că persoana care a murit era agent de securitate.

„În prezent, există un singur deces: gardianul care a fost primul lovit. Acesta a reacționat rapid și a alertat forțele de ordine. Nu l-a lăsat pe atacator să intre”, a scris guvernatorul pe Telegram.

Atacurile în școlile din Rusia s-au înmulțit în ultimii ani. Autoritățile ruse au raportat cel puțin trei incidente violente în februarie. Este vorba despre două atacuri cu cuțitul la o universitate din Ural și la o școală din Siberia, precum și un atac cu un pistol cu aer comprimat în centrul Rusiei.

Odinioară extrem de rare, atacurile armate s-au înmulțit, în ciuda unor legi foarte dure. Marți, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, Alexander Bortnikov, s-a adresat Comitetului Național Antiterorist pe această temă, afirmând că măsurile de prevenire a violenței sunt „insuficiente”. El a mai spus că „inamicul” încearcă să exploateze tinerii pe rețelele de socializare.

În paralel, Comitetul Național Antiterorist al Rusiei a emis autorităților regionale îndrumări pentru prevenirea violenței împotriva elevilor și profesorilor.

