Atacatorul sinagogii din Manchester era eliberat pe cauțiune pentru acuzații de viol

Atacatorul care a lovit joi sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din Manchester, ucigând doi bărbați și rănind grav mai multe persoane, era cercetat pentru un presupus viol și se afla sub control judiciar la momentul atacului, potrivit unor surse citate de The Guardian.

Jihad al-Shamie, în vârstă de 35 de ani, născut în Siria, avea condamnări pentru alte fapte penale, însă nu fusese vizat de anchete antiteroriste și nu era în atenția MI5 sau a programului Prevent de deradicalizare.

El a fost împușcat de polițiștii înarmați la scurt timp după ce a încercat să pătrundă cu forța în sinagogă, în timpul slujbei de Yom Kippur, scrie Mediafax.

Doi bărbați au fost uciși joi, după ce un atacator a intrat cu mașina în pietoni și a înjunghiat un agent de securitate la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation din cartierul Crumpsall, Manchester, în timpul Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, a anunțat poliția britanică.

Atacatorul a fost identificat drept Jihad Al-Shamie, în vârstă de 35 de ani, cetățean britanic de origine siriană.

Suspectul purta ceea ce părea a fi o vestă explozivă, însă dispozitivul s-a dovedit a fi nefuncțional. El a fost împușcat mortal de polițiștii înarmați la fața locului.

Poliția a declarat incidentul drept atac terorist.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale arată polițiști trăgând asupra atacatorului în perimetrul sinagogii, în timp ce un alt bărbat, purtând o kippah, zăcea într-o baltă de sânge.

„Are o bombă, dați-vă înapoi!”, a strigat un ofițer înainte să se audă focul de armă.

O vecină, Angela Crawshaw, a povestit pentru Reuters că a văzut trei polițiști cu armele îndreptate spre atacator în parcarea sinagogii:

„I-au spus: «Stai jos, nu te mișca sau tragem». Apoi au tras. A căzut, s-a ridicat din nou și atunci au tras încă o dată. Apoi a fost panică.”

Ulterior, echipele pirotehnice au confirmat că presupusa vestă explozivă nu era funcțională.

Șeful contraterorismului britanic, Laurence Taylor, a declarat că atacul a fost încadrat oficial ca act terorist.

Trei persoane – doi bărbați în jur de 30 de ani și o femeie de 60 de ani – au fost arestate sub suspiciunea de pregătire a unor acte de terorism.

„Comunități din toată Marea Britanie, care ar fi trebuit să marcheze această zi sfântă, sunt acum în doliu și îngrijorate pentru siguranța lor. Vreau să fie clar: poliția britanică se mobilizează rapid”, a transmis Taylor.

Premierul Keir Starmer a părăsit mai devreme summitul european de la Copenhaga pentru a conduce o reuniune de urgență la Londra. El a promis întărirea securității la sinagogi:

„Trebuie să fim clari: este o ură care revine în forță, iar Marea Britanie trebuie să o înfrângă din nou”, a declarat Starmer.

„Știu câtă teamă există în comunitatea evreiască. Vreau să spun clar: suntem solidari și facem tot ce putem pentru a vă proteja.”

Regele Charles s-a declarat „profund șocat și întristat” de atac.

Pe lângă cei doi morți și atacatorul împușcat, alte trei persoane sunt spitalizate în stare gravă.

Martorii spun că atacatorul a încercat să intre în sinagogă și a înjunghiat agentul de pază:

„De cum a ieșit din mașină, a început să înjunghie pe oricine era lângă el”, a povestit Chava Lewin, o vecină.

Poliția a evacuat aproximativ 30 de bărbați evrei vârstnici și câțiva copii din sinagogă, mulți dintre ei plângând sau șocați.

Șeful poliției din Manchester, Stephen Watson, a declarat: „Datorită curajului personalului de securitate și al credincioșilor, dar și intervenției rapide a poliției, atacatorul a fost împiedicat să pătrundă în interior.”

Reacția Israelului

Gideon Saar, ministrul de externe al Israelului, a criticat Marea Britanie, spunând că autoritățile „nu au reușit să stopeze antisemitismul și practic l-au tolerat”.

„Incitarea antisemită și anti-israeliană, precum și apelurile de sprijin pentru terorism au devenit fenomene răspândite pe străzile Londrei, în orașe din Marea Britanie și în campusuri universitare”, a scris acesta pe X. „Ne așteptăm la mai mult decât cuvinte de la guvernul Starmer.”

Yom Kippur este cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, când chiar și evreii mai puțin practicanți merg la sinagogă.

Marea Britanie a raportat în 2024 al doilea cel mai grav an din istoria recentă privind incidentele antisemite – peste 3.500 de cazuri.

Atacurile asupra evreilor și instituțiilor evreiești au crescut la nivel mondial după conflictul Israel–Hamas din 2023. Franța și Germania au raportat la rândul lor creșteri semnificative.

