Ordonanța trenuleț: Ce impozite și cote scad în 2026

Acestea sunt incluse în ordonanța aprobată marți seara de Guvern.

Guvernul a luat mai multe măsuri pentru relansarea economică. Printre acestea este reducerea impozitului pe cifra de afaceri la 0,5% în 2026, așa cum a anunțat Alexandru Nazare. De asemenea, impozitul va fi eliminat din 2027.

Potrivit ministrului, din 2026 va fi o cotă unică de 1% pt microintreprinderile sub 100.000 de euro. Totodată, din 2027, va fi eliminată taxa pe construcții cunoscută și drept „taxa pe stâlp”. „Face parte din categoria de eliminare a frânelor din investiții”, a explicat ministrul de Finanțe precizând că există și măsuri de consolidare a digitalizării.

Măsurile de relansare economică au fost luate în consultare cu reprezentanții mediului de business, a dezvăluit ministrul de Finanțe adăugând că „practic, unele sunt propuneri ale lor”.

Acestea sunt un preambul înainte de aprobarea bugetului pe 2026 și vor asigura predictibilitate, printre altele, ajutând marile companii să-și facă planurile de business.

Ministerul Finanțelor a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pachetul cunoscut sub numele de „Ordonanța trenuleț” cuprinde o serie de măsuri economice și fiscale, cu impact asupra societății și în numeroase domenii de activitate.

(sursa: Mediafax)