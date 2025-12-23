Prețul cărnii de porc, surpriză în 2025: Supermarket vs producători

Deși nu s-au înregistrat scumpiri spectaculoase față de 2024, diferențele dintre retaileri rămân mari.

Carnea cumpărată direct de la producători este, în multe cazuri, mai scumpă decât în supermarketuri.

Prețurile la carnea de porc în supermarketuri, în 2025

Lidl

Lidl rămâne unul dintre retailerii cu cele mai accesibile prețuri pentru carnea de porc:

Pulpă fără os: aproximativ 16,9 lei/kg

Spată fără os: aproximativ 19,9 lei/kg

Cotlet fără os: aproximativ 25,9 lei/kg

Kaufland

Kaufland mizează pe oferte competitive, mai ales la bucățile cu os:

Spată fără os: aproximativ 16,99 lei/kg

Ceafă de porc: aproximativ 21,9 lei/kg

Cotlet cu os: aproximativ 19,99 lei/kg

Carrefour

Carrefour afișează unele dintre cele mai mici prețuri la anumite sortimente:

Pulpă sau spată pentru gătit: aproximativ 15,9 lei/kg

Rasol de porc: aproximativ 12,2 lei/kg

Auchan

Auchan are prețuri medii spre ridicate la bucățile premium:

Carne tocată: aproximativ 16,99 lei/kg

Pulpă fără os: aproximativ 23,49 lei/kg

Ceafă fără os: aproximativ 29,99 lei/kg

Mușchiuleț de porc: peste 42 lei/kg

Selgros

Selgros este, în general, mai scump la carnea proaspătă:

Pulpă: aproximativ 23,19 lei/kg

Cotlet fără os: aproximativ 25,95 lei/kg

Ceafă dezosată: aproximativ 31,95 lei/kg

Mușchiuleț: aproximativ 39,75 lei/kg

Cât costă carnea de porc de la producători, în 2025

În piețe sau direct de la crescători, prețurile sunt mai ridicate decât multe oferte din supermarketuri:

Porc în viu: 15–18 lei/kg

Carcasă de porc: aproximativ 25 lei/kg

Pulpă: aproximativ 30 lei/kg

Cotlet: aproximativ 35 lei/kg

Ceafă: aproximativ 40 lei/kg

Carne pentru tocat: aproximativ 25 lei/kg

Prețurile mai mari sunt explicate de costurile de producție și de faptul că vorbim, de regulă, despre carne locală, vândută în cantități mici.

Cum au evoluat prețurile față de 2024 și 2023

2023

Porc în viu: aproximativ 10–12 lei/kg

Preț mediu în retail: în jur de 24 lei/kg, în funcție de sortiment

2024

Porc în viu: aproximativ 15–17 lei/kg

Retail: majoritatea bucăților între 18 și 29 lei/kg

2025

Porc în viu: 15–18 lei/kg, nivel apropiat de 2024

Retail: prețuri relativ stabile, dar cu diferențe mai mari între lanțuri.

Deși unii fermieri spun că prețul la poarta fermei a scăzut față de 2024, consumatorii nu resimt o ieftinire clară în magazine. Cu toate acestea, prețurile au început deja să scadă în prezent, un fenomen care se întâmplă deseori cu câteva zile înainte de Crăciun. Unii producători au început să vândă porcii în viu cu prețuri care alternează de la 14 și chiar până la 11 lei pe kilogram.

(sursa: Mediafax)