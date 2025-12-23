Tanczos Barna respinde renegocierea protocolului coaliției: "Comportamentele USR și PSD sunt de neacceptat"

Tanczos Barna crede că renegocierea protocolului coaliției nu se poate face în prezent.

„Eu nu cred că este posibil acum. Partidele au un comportament neadecvat, nu vreau să folosesc alt termen, în Parlament, am văzut și ieri, când USR a scos cartelele de vot în momentul în care ar fi trebuit coaliția să-l apere practic pe domnul ministru Predoiu. Din punctul meu de vedere, acest comportament este de neacceptat, la fel cum a fost de neacceptat comportamentul PSD când a fost vorba de o moțiune simplă la adresa doamnei Buzoianu. Nu ajută aceste lucruri, creează tensiuni în coaliție, chiar dacă în ciuda acestor tensiuni, am reușit să agreem pachetul de măsuri de reduceri de cheltuieli și pregătire a bugetului pentru 2026. Coaliția va merge înainte, în ciuda acestor divergențe și tensiuni (...). Nu cred astăzi că se poate renegocia protocolul, nu există intenție din partea partidelor”, a spus Tanczos Barna la RFI.

Vicepremierul consideră că „în politica românească, protocoalele nu se respectă, este o certitudine, așa a fost dat afară UDMR-ul de la guvernare de mai multe ori, așa a fost acum vreo zece ani, când am avut un protocol semnat înainte de alegeri și nu am mai fost cooptați la guvernare. Sunt multe exemple de protocoale semnate de coaliții, cu sau fără UDMR, chiar nu contează, care nu au fost respectate. În politica din România ar trebui să existe mai multă responsabilitate din partea partidelor, care ar putea să meargă într-o coaliție și fără protocol scris. Dacă mâna dată este o înțelegere, nu mai ai nevoie de protocol și de detalii, mai ales dacă le scriem și după aceea nu le mai respectăm”.

PSD cere și el modificarea protocolului, dar în sensul în care miniștrii să poată fi schimbați la cererea oricărui partid din coaliție. Tanczos Barna nu ar fi de acord cu o asemenea măsură: „Când ajungem acolo, cu siguranță, începe să scârțâie atât de mult coaliția, încât o să ajungem la altceva. Eu, personal, nu văd necesară modificarea protocolului. Pe acest protocol care a fost gândit, scris, se poate merge înainte, dacă există o abordare rațională și corectă din partea tuturor”.

Premierul Ilie Bolojan ar fi vorbit într-o ședință a PNL despre nevoia de a modifica documentul, în așa fel încât partidele care încalcă protocolul să fie sancționate. Asta în contextul în care PSD a votat recent moțiunea simplă a Opoziției extremiste la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu.