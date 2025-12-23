Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026

Decizia vine în urma unor negocieri intense și reprezintă, potrivit ministrului, un pas esențial pentru consolidarea unui sistem medical mai eficient și mai echilibrat.

Ambulatoriul, pilon central al sistemului de sănătate

Alexandru Rogobete subliniază că ambulatoriul nu trebuie tratat ca o structură secundară, ci ca un element-cheie al sistemului de sănătate. Aici se realizează prevenția, diagnosticul precoce și monitorizarea pacienților, evitând astfel aglomerarea inutilă a spitalelor.

„Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se sufocă, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere”, a transmis ministrul, arătând că multe probleme medicale pot fi rezolvate din timp, înainte de a deveni urgențe.

De unde vin banii pentru creștere

Finanțarea majorării punctului în ambulatoriu este posibilă ca urmare a măsurilor de disciplinare a sistemului, aplicate în vara acestui an. Reducerea concediilor medicale fictive a generat economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună, fonduri care sunt redirecționate către servicii medicale și îngrijirea pacienților.

Ministrul a reiterat poziția fermă a Ministerului Sănătății: „Nu putem lua de la bolnavi pentru a plăti concedii inventate. Corectarea acestor derapaje ne permite astăzi să investim mai mult în sănătatea oamenilor.”

O decizie asumată, după renegocieri

Inițial, în forma de bază a ordonanței privind unele măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată. Ministerul Sănătății a revenit însă la masa discuțiilor cu date clare, calcule de impact bugetar și o direcție considerată sustenabilă pe termen lung. În acestă dimineață, Asociația Profesională a Medicilor din Ambulatoriu (A.P.M.A.) a lansat un comunicat extrem de dur, acuzând Guvernul de minciună deliberată și trădarea ambulatoriului de specialitate.

Rezultatul este unul concret: creșterea valorii punctului rămâne valabilă, termenul este clar stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea necesară pentru a funcționa corect.

Alexandru Rogobete a mulțumit pentru susținere premierului Ilie Bolojan, vicepremierilor Marian Neacșu și Tánczos Barna, precum și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, apreciind dialogul deschis și abordarea responsabilă.

De asemenea, ministrul a transmis mulțumiri echipelor din Ministerul Sănătății și CNAS pentru implicarea în acest proces.

Creșterea valorii punctului în ambulatoriu la 6,5 lei reprezintă un semnal clar de schimbare de paradigmă în sistemul de sănătate. Accentul se mută pe prevenție, tratament timpuriu și eficiență, cu scopul de a degreva spitalele și de a oferi pacienților îngrijiri mai rapide și mai eficiente.

„Un sistem de sănătate solid se construiește cu argumente, responsabilitate și rezultate. Încrederea ne face bine”, a concluzionat ministrul Sănătății.