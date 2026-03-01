Iranul lansează un nou val de atacuri în Orientul Mijlociu

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în mai multe capitale și orașe importante, scrie CNN.

Gardienii Revoluției Islamice au anunțat că au declanșat un „al șaselea val” de lovituri. Țintele ar fi inclus Israelul și baze militare americane din regiune, potrivit agenției Tasnim.

Armata israeliană a confirmat lansarea de rachete din Iran către teritoriul israelian. Sistemele de apărare aeriană au fost activate, iar sirenele au răsunat în centrul și sudul Israelului.

La Dubai, mai multe explozii au fost auzite pe parcursul dimineții. Fum dens a fost observat deasupra unor zone ale orașului. Autoritățile au anunțat că resturi rezultate din interceptarea aeriană au provocat un incendiu în portul Jebel Ali.

La Doha, explozii puternice au fost auzite în jurul orei 7:30, ora locală. Ministerul de Interne din Qatar a anunțat 16 răniți și pagube materiale limitate.

Presa de stat din Bahrain a transmis că sistemele de apărare au interceptat cel puțin 45 de rachete și nouă drone în cursul nopții. Fum a fost observat în apropierea hotelului Crowne Plaza din Manama.

În Irak, fotografii arată fum negru gros ridicându-se din zona Aeroportului Erbil. Agenția iraniană Fars a relatat că explozii puternice au fost auzite în oraș.

