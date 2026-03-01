Război în Orientul Mijlociu: Trump anunță moartea lui Khamenei. Iranul amenință cu represalii fără precedent

Trump a descris moartea acestuia drept „un act de dreptate” pentru poporul Iranului și pentru „americanii și oamenii din multe țări ale lumii” care ar fi fost afectați de regimul de la Teheran.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort”, a scris președintele Statelor Unite.

„Aceasta nu este doar o formă de dreptate pentru poporul Iranului, ci și pentru toți marii americani și pentru oamenii din multe țări ale lumii care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și de banda sa de TÂLHARI însetați de sânge. Nu a reușit să evite serviciile noastre de informații și sistemele noastre extrem de sofisticate de urmărire și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a existat nimic ce el sau ceilalți lideri uciși împreună cu el ar fi putut face.

Este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recâștiga țara. Auzim că mulți din IRGC (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice n.r), din armată și din alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. Așa cum am spus aseară: Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar Moarte!

Sperăm ca IRGC și poliția să se alăture patrioților iranieni și să lucreze împreună, ca o unitate, pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, grav distrusă și chiar devastată.

Bombardamentele grele și de precizie vor continua însă, fără întrerupere, pe parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ȘI, DE FAPT, ÎN LUME!”, a transmis lumii Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei. Zeci de obiective din Israel și din alte țări din regiune au fost atacate de iranienei. În paralel, oamenii protestează sau sărbătoresc dispariția lui Khamenei.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a lansat atacuri asupra a 27 de baze americane în Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Sursa menționată susține că desfășoară al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentul american și israelian asupra Iranului. Armata iraniană a lansat atacuri „extinse cu rachete și drone” asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune. Sunt vizate baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.

Cel puțin 11 explozii au fost auzite pe cerul de deasupra capitalei Doha din Qatar, relatează locuitorii orașului. Explozii s-au auzit și la Dubai. În schimb, în Israel a pornit sistemul de alarmare a populației.

Uciderea lui Khamenei de către SUA și Israel a declanșat reacții în întreaga lume. Unii au sărbătorit pe străzi dispariția liderului suprem. În alte locuri au loc proteste. În capitala Irakului, Bagdad, manifestanții s-au confruntat cu forțele de securitate din Zona Verde a orașului, unde se află sediile guvernului irakian, parlamentului și ambasadelor străine.

Martorii au declarat că protestatarii încercau să se mobilizeze pentru a lua cu asalt Ambasada SUA. Totodată, mai mulți protestatari încearcă să blocheze vehiculele la un sens giratoriu de lângă o poartă care duce la Zona Verde.

Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa

Iranul ridică miza confruntării cu Statele Unite și Israel, după ce structura militară care protejează regimul de la Teheran a transmis un mesaj de represalii fără precedent.

Potrivit presei de stat iraniene, citată de Al Jazeera, au fost revendicate deja atacuri asupra a 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru bombardamentele SUA și Israelului asupra Iranului, într-un al șaselea val de operațiuni.

Au fost lansate „atacuri extinse cu rachete și drone” asupra Israelului și asupra bazelor militare americane din regiune, fiind vizată și baza aeriană israeliană Tel Nof, cartierul general al armatei israeliene de la HaKirya, în Tel Aviv, și un mare complex industrial din domeniul apărării din același oraș.

Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă” din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA-Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Potrivit Sky News, structura militară, care îi răspundea direct lui Khamenei, a transmis că va viza „bazele teroriste” israeliene și americane. Reprezentanții Gărzii au promis o „pedeapsă severă, decisivă și care va provoca regrete”.

Anterior, și Hezbollah avertizase că urmările ofensivei militare împotriva Iranului „vor afecta pe toată lumea, fără excepție, dacă nu sunt oprite”.

„Suntem siguri că inamicul americano-israelian va primi o lovitură majoră și nu va culege decât eșec din agresiunea sa criminală și tiranică”, au transmis reprezentanții organizației șiite libaneze.

Șeful Gărzii Revoluționare și un consilier al ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși

Loviturile aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran au provocat pierderi semnificative la vârful aparatului de securitate de la Teheran.

Comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Mohammad Pakpour, a fost ucis în urma loviturilor aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran, a relatat IRNA, agenția oficială de presă a Iranului, citată de Sky News.

Mohammad Pakpour preluase conducerea Gărzii după ce Israelul l-a ucis pe fostul comandant în timpul războiului de 12 zile din luna iunie a anului trecut. Structură militară de elită a Iranului, Garda a fost înființată după Revoluția Islamică din 1979 pentru a proteja sistemul politic al Republicii Islamice și autoritatea liderului suprem.

Spre deosebire de armata convențională, Garda Revoluționară îi răspunde direct liderului suprem și are atribuții extinse: controlează forțe terestre, navale și aeriene proprii, administrează programul de rachete balistice al Iranului și coordonează operațiuni externe prin unitatea sa de elită.

De-a lungul anilor, structura a devenit nu doar un pilon al aparatului de securitate, ci și un actor economic și politic major în Iran, având influență în sectoare strategice precum energie, infrastructură și industrie militară.

Agenția iraniană a informat că a fost ucis și Ali Shamkhani, un ofițer și politician iranian cu rol important în securitatea națională și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai liderului suprem Ali Khamenei, considerat o figură cheie în arhitectura de securitate a Republicii Islamice.

Shamkhani a avut o carieră îndelungată în structurile de securitate ale Iranului, inclusiv ca fost ministru al Apărării și ca secretar al Consiliului Suprem de Securitate al Iranului, fiind implicat de asemenea în negocieri și coordonarea politicilor strategice înainte de evenimentele recente.

