Autorul atacului de la piramidele din Teotihuacan, inspirat de masacrele din SUA

Atacul a avut loc luni dimineață, când Julio César Jaso Ramírez, înarmat cu un revolver și având asupra sa o pungă cu 52 de cartușe, a început să tragă de la înălțime asupra mulțimii.

Potrivit procurorului general al Mexicului, José Luis Cervantes Martínez, atacatorul și-a reîncărcat arma de cel puțin două ori înainte de a se sinucide.

„Știm cu toții că nu am mai văzut așa ceva în Mexic până acum. Conform informațiilor primite de la autorități, individul prezenta semne de probleme psihologice și a fost influențat de incidente petrecute în străinătate”, a spus președinta Claudia Sheinbaum despre caz.

În urma anchetei, autoritățile au găsit asupra sa materiale scrise de mână care făceau referire la masacrul de la liceul Columbine, petrecut exact în aceeași zi, în aprilie 1999.

„Dovezile adunate până în prezent sugerează un profil psihopat al atacatorului, caracterizat printr-o tendință de a imita acte violente care au avut loc în alte locuri și în alte momente”, a spus procurorul general, citat de ABC News.

În plus, autoritățile au găsit dovezi clare ale premeditării. „Constatările anchetei indică faptul că atacul nu a fost spontan. Atacatorul vizitase anterior situl arheologic în mai multe rânduri, se cazase la hoteluri din apropiere și de acolo își planificase acțiunile”, mai spune Cervantes Martinez.

(sursa: Mediafax)