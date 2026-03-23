Keir Starmer exclude un final rapid pentru războiul din Iran

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a transmis echipei sale că nu trebuie să se lase pradă unui „fals sentiment de siguranță” că războiul din Iran va avea „un sfârșit rapid și prematur”.

„De când a început conflictul, am fost foarte clar cu echipa că nu trebuie să ne lăsăm pradă falsului confort de a crede că va exista neapărat un sfârșit rapid și timpuriu al acestuia. Trebuie să ne facem planuri pornind de la premisa că s-ar putea să nu fie așa”, a spus Starmer, potrivit Sky News.

Premierul britanic a subliniat că prioritatea imediată „trebuie să fie o rezolvare rapidă a conflictului și obținerea unui acord negociat care să impună condiții dure Iranului, în special în ceea ce privește armele nucleare”, relatează LBC.

De asemenea, el a respins sugestiile potrivit cărora Iranul ar putea lovi Marea Britanie cu rachete de lungă distanță, după ce a lovit Cipru săptămâna trecută.

„Efectuăm evaluări tot timpul pentru a ne menține în siguranță și nu există nicio evaluare conform căreia suntem vizați în acest fel”, a mai spus Starmer reporterilor.

Trump anunță că oprește atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran pentru cinci zile. Iranul neagă că ar fi avut loc discuții în acest sens

Comentariile lui Starmer vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat, luni, că în urma discuțiilor cu Iranul, a decis să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice din Teheran timp de cinci zile.

Pe de altă parte, potrivit mai multor publicații iraniene apropiate de stat, citând Ministerul Afacerilor Externe, oficialii de la Teheran susțin că nu există „niciun dialog” între cele două părți și că mesajele venite dinspre Casa Albă urmăresc mai degrabă să calmeze piețele energetice și să ofere timp pentru eventuale planuri militare.

(sursa: Mediafax)