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Jurnalul.ro Sport Sabalenka, eliminată șocant de Diana Shnaider la Roland Garros

Sabalenka, eliminată șocant de Diana Shnaider la Roland Garros

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   23:45
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Sabalenka, eliminată șocant de Diana Shnaider la Roland Garros
Hepta/Sabalenka, dărâmată psihic după eșecul de la Roland Garros

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalaneka, numărul unu mondial, s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, fiind învinsă în trei seturi, 3-6, 7-5, 6-0, de rusoaica Diana Șnaider (locul 23 WTA), într-o partidă disputată miercuri.

Sabalenka s-a înclinat după două ore și 12 minute de joc, a suferit cu această ocazie cea precoce eliminare la turneele de Grand Slam în ultimii doi ani.

Reprezentanta Belarusului nu mai fusese eliminată înainte de semifinale la un turneu major de la ediția din 2024 de la Roland Garros.

În schimb, Diana Șnaider (22 ani) a acces în premieră în semifinalele unui turneu de Mare Șlem, urmând să înfrunte în ultimul careu o altă invitată surpriză, poloneza Maja Chwalinska (114 WTA), care a dispus la rândul ei miercuri, cu 7-6 (7/3), 6-2, de rusoaica Anna Kalinsakia (24 WTA).

În cealaltă semifinală a Grand Slam-ului parizian se vor înfrunta rusoaica Mirra Andreeva (locul 8 WTA) , partenera de dublu a Dianei Șnaider, și ucraineanca Marta Kostiuk (15 WTA).

Andreeva a eliminat-o marți în sferturile de finală pe românca Sorana Cîrstea (6-0, 6-3), în timp ce Kostiuk a trecut în trei seturi (6-3, 2-6, 6-2) de compatriota sa Elina Svitolina.
AGERPRES

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Subiecte în articol: Sabalenka eliminată diana shnaider Roland Garros
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