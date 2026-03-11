Avertisment al senatorilor democrați: Casa Albă ar putea desfășura trupe în Iran

Senatori democrați au avertizat marți că războiul cu Iranul ar putea escalada până la desfășurarea de trupe americane pe teren, după mai multe sesiuni de informare a Comisiei pentru Servicii Armate de către personal al administrației Trump.

Senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a spus că actuala strategie ar putea conduce la trimiterea de trupe americane pe teritoriul iranian pentru a îndeplini obiectivele militare stabilite. El a avertizat că implicarea Rusiei ar putea pune în pericol viețile militarilor americani.

„Se pare că suntem pe cale să desfășurăm trupe americane pe teren în Iran pentru a îndeplini oricare dintre potențialele obiective de aici. Rusia pare să sprijine inamicul în mod activ și intensiv prin intermediul informațiilor și, poate, prin alte mijloace, iar China ar putea, de asemenea, să asiste Iranul”, a transmis Blumenthal, potrivit Reuters.

Senatoarea Jeanne Shaheen din statul New Hampshire a declarat că există riscuri majore pentru securitatea națională a Statele Unite. „Știm că Rusia deja ajută cu informații, Iranul, și că există o axă Rusia, China, Iran și Coreea de Nord care pune în pericol mai mare Statele Unite și securitatea noastră națională”, susține Shaheen.

Majoritatea republicanilor din Congres susțin strategia administrației privind conflictul, deși există și câteva voci critice, în timp ce democrații au făcut mai multe apeluri privind transparența Casei Albe cu Congresul în privința operațiunilor militare.

(sursa: Mediafax)