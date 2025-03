Grav incident aviatic: Un avion American Airlines a luat foc la aterizare

Un avion American Airlines a luat foc joi după-amiază, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Denver. Incidentul a dus la desfășurarea toboganelor de urgență pentru evacuarea rapidă a pasagerilor.

Zborul 1006, care se deplasa de la Colorado Springs la Dallas Fort Worth, a fost deviat către Denver și a aterizat în siguranță la ora locală 17:15, după ce echipajul a raportat vibrații la motor, conform Administrației Federale a Aviației (FAA).

????????????#BREAKING: AMERICAN AIRLINES PLANE CATCHES FIRE AT DENVER AIRPORT—PASSENGERS EVACUATED



UPDATE: As of 6:15 pm, no reports of injuries and fire extinguished after American Airlines plane caught fire at Denver International Airport. - KDVR pic.twitter.com/Mwh41aArn2