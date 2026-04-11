Ayatollahul Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, este desfigurat dar lucid

Faţa lui Khamenei a fost desfigurată şi el are de asemenea răni grave la unul sau ambele picioare, au afirmat toate cele trei surse. Totuşi, adaugă acestea, ayatollahul în vârstă de 56 de ani se recuperează în urma rănilor şi este lucid.



Două dintre surse susţin că el participă prin conferinţe audio la întâlniri cu oficiali de rang înalt şi este implicat în luarea deciziilor ce privesc chestiunile majore, inclusiv războiul şi negocierile cu SUA.



Locul unde se află Mojtaba Khamenei rămâne însă un mister. De când i-a locul tatălui său, pe 8 martie, el nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise.



De asemenea, nu a existat nicio declaraţie oficială iraniană despre starea noului lider suprem, cu excepţia uneia făcute de un prezentator de ştiri al televiziunii de stat, care l-a descris drept "janbaz", un termen folosit pentru cei grav răniţi în război.



Una dintre acele persoane apropiate cercului său afirmă că imagini noi cu Mojtaba Khamenei ar putea fi publicate peste o lună sau două şi că el ar putea chiar să apară în public atunci, deşi toate cele trei surse au subliniat că el îşi va face o astfel de apariţie numai când starea sa de sănătate şi situaţia de securitate o vor permite.



Aceste relatări despre starea noului lider suprem iranian se potrivesc în mare măsură cu o declaraţie din 13 martie a secretarului american al apărării, Pete Hegseth, care a spus că Mojtaba Khamenei este "rănit şi probabil desfigurat", fiind de asemenea posibil să-şi fi pierdut un picior.



În dimineaţa de 28 februarie, prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei se afla în complexul din Teheran unde tatăl său, Ali Khamenei, găzduia o întâlnire cu oficiali politici şi militari şi unde se aflau de asemenea membri ai familiei sale. Complexul a fost lovit puternic de aviaţia israeliană, într-un bombardament surpriză care a declanşat războiul. Ali Khamenei, mai mulţi membri ai familiei sale şi zeci de responsabili iranieni au fost atunci ucişi, scrie AGERPRES