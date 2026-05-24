Talentul românesc cucerește lumea! Reacția lui Ilie Bolojan după ce Cristian Mungiu a strălucit din nou în Franța

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat duminică pe regizorul român Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes, apreciind că distincția reprezintă o confirmare a valorii culturii române pe plan internațional.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, succesul cineastului român reflectă talentul și munca depusă.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”, a scris el.

Bolojan a subliniat, de asemenea, importanța recunoașterii internaționale de care se bucură regizorul român.

„Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă Palme d'Or la Cannes pentru filmul „Fjord”, devenind al zecelea regizor din istorie distins de două ori cu cel mai important trofeu al festivalului.

(sursa: Mediafax)