Bărbatul care l-a asasinat pe fostul prim-ministru japonez primește închisoare pe viață

Cazul a dezvăluit zeci de legături între partidul de Guvernământ al Japoniei și controversata Biserică sud-coreeană. Bărbatul, pe numele său, Tetsuya Yamagami a pledat vinovat pentru uciderea lui Abe în iulie 2022.

Procurorii au cerut închisoare pe viață pentru bărbat, în timp ce avocații săi au solicitat o pedeapsă de 20 de ani, invocând problemele sale ca fiu al unui adept al bisericii.

Legislația japoneză autorizează pedeapsa cu moartea în cazurile de omor, dar procurorii nu o solicită de obicei decât dacă sunt ucise cel puțin două persoane.

Dezvăluirea legăturilor strânse dintre Partidul Liberal Democrat aflat la putere și biserică a determinat partidul să se distanțeze de biserică. De asemenea, a fost declanșate mai multe anchete care s-au încheiat cu retragerea statutului religios de scutire a impozitelor filialei japoneze a bisericii și cu dispunerea dizolvării acesteia.

În 8 iulie 2022, în Nara, fostul premier japonez care, la momentul crimei ocupa doar funcția de deputat, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs electoral în fața unei gări. El a fost împușcat de două ori și a fost surprins de camerele de filmare ale jurnaliștilor, prăbușindu-se la pământ cu pieptul însângerat, murind aproape instant.

Tetsuya Yamagami a fost capturat chiar atunci. El a precizat că, inițial, avea în plan să-l ucidă pe liderul Bisericii Unificate, însă a schimbat țintele din cauza dificultății de a se apropia de liderul bisericii.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a pledat vinovat de crimă în procesul care a început în octombrie. Tribunalul districtual din Nara a confirmat verdictul și l-a condamnat pe Yamagami la închisoare pe viață, conform cererii procurorilor.

(sursa: Mediafax)