Bărbat dat în urmărire de polițiști, găsit în rezervorul toaletei

Incidentul s-a produs în Polonia, în regiunea Podlaskie, potrivit Nexta. Polițiștii au găsit un bărbat în vârstă de 46 de ani care încerca să se ascundă în rezervorul toaletei.

Se pare că în rezervor nu a intrat tot piciorul fugarului. Astfel, bărbatul a fost prins și ulterior a ajuns la închisoare.

El era căutat deoarece trebuia să execute o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru conducere fără permis.

