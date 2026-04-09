Jurnalul.ro Ştiri Externe Bărbat dat în urmărire de polițiști, găsit în rezervorul toaletei

Bărbat dat în urmărire de polițiști, găsit în rezervorul toaletei

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   18:45
Bărbat dat în urmărire de polițiști, găsit în rezervorul toaletei
Sursa foto: Bărbat dat în urmărire de polițiști, găsit în rezervorul toaletei și dus la închisoare

Un bărbat dat în urmărire de polițiștii polonezi s-a ascuns în rezervorul unei toalete. Totuși, el a fost găsit și dus la închisoare.

Incidentul s-a produs în Polonia, în regiunea Podlaskie, potrivit Nexta. Polițiștii au găsit un bărbat în vârstă de 46 de ani care încerca să se ascundă în rezervorul toaletei.

Se pare că în rezervor nu a intrat tot piciorul fugarului. Astfel, bărbatul a fost prins și ulterior a ajuns la închisoare.

El era căutat deoarece trebuia să execute o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru conducere fără permis.

(sursa: Mediafax)

