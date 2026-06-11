Cristian Pomohaci rămâne în spatele gratiilor: Arestat definitiv și în al doilea dosar penal

"La data de 5.06.2026 la secţia penală a Tribunalului Mureş a fost înregistrată contestaţia împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureş din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (...). La data de 11.06.2026, în temeiul art. 4251 alin.7 punct 1 lit. b Cod Procedură Penală, raportat la art.204 Cod Procedură Penală, instanţa a respins ca nefondată contestaţia formulată de inculpat împotriva încheierii penale a Judecătoriei Târgu Mureş din data de 4.06.2026, prin care s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, menţinând ca legală şi temeinică încheierea atacată. Hotărârea Tribunalului este definitivă", a informat, joi, Tribunalul Mureş, într-un comunicat de presă.



Miercuri, Curtea de Apel Târgu Mureş a respins contestaţia formulată de Cristian Pomohaci împotriva mandatului de arestare preventivă emis de Tribunalul Mureş, în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.



Cele două dosare,de infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale şi de trafic de droguri de mare risc, au fost deschise în urma percheziţiilor efectuate la două dintre locuinţele cântăreţului, în urmă cu o săptămână, ocazie cu care a fost găsită o cantitate de 20 de grame de drog de mare risc (3 CMC), precum şi suma de aproape 2 milioane de euro, în diferite valute.

AGERPRES