Leul pierde teren în fața principalelor valute

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5422 lei, în creştere cu 1,36 bani (+0,3%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5286 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6794 lei, în urcare cu 0,77 bani (0,14%), faţă de 5,6717 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 597,8799 lei, de la 606,6218 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES