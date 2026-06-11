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Leul pierde teren în fața principalelor valute

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   16:15
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Leul pierde teren în fața principalelor valute
Hepta/ Moneda națională a scăzut, joi, în fața euro și a dolarului

Moneda naţionala s-a depreciat joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2390 lei, în urcare cu 0,46 bani (+0,09%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2344 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5422 lei, în creştere cu 1,36 bani (+0,3%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,5286 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6794 lei, în urcare cu 0,77 bani (0,14%), faţă de 5,6717 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit joi până la valoarea de 597,8799 lei, de la 606,6218 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: leu valute bnr
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