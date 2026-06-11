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Lista completă a Guvernului Tomac

Hepta/Tomac se aliază cu Nicușor Dan și cere partidelor un Guvern de urgență

Surse politice consultate de Gândul susțin că aceasta este configurația completă a viitorului Guvern Tomac, cu propunerile pentru fiecare minister.