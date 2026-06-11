Lista completă a Guvernului Tomac

1. Prim-ministru
Eugen Tomac
2. Viceprim-ministru,
Ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii
Sorin Costreie
3. Viceprim-ministru, fără portofoliu
Valeriu Nistor
4. Viceprim-ministru, fără portofoliu
Bogdan Dumitru
5. Ministru, Ministerul Afacerilor Interne
Tiberiu Trifan
6. Ministru, Ministerul Finanțelor
Ionuţ Simion
7. Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ionuţ Maşala
8. Ministru, Ministerul Justiției
Cosmin Soare-Filatov
9. Ministru, Ministerul Apărării Naționale
Dănuț Sebastian Neculăescu
10. Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Florin Duma
11. Ministru, Ministerul Sănătății
Ştefan Dragosloveanu
12. Ministru, Ministerul Agriculturii
Nicolae Istudor
13. Ministru, Ministerul Afacerilor Externe
Luca Niculescu
14. Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Carmen Moraru
15. Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Teodor Dulceaţă
16. Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
Diana Morar
17. Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Vladimir Ionaş
18. Ministru, Ministerul Culturii
Adrian Papahagi
19. Ministru, Ministerul Energiei
Andrei Covatariu.
(sursa: Mediafax)