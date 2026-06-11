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Lista completă a Guvernului Tomac

de Redacția Jurnalul    |    11 Iun 2026   •   11:44
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Lista completă a Guvernului Tomac
Hepta/Tomac se aliază cu Nicușor Dan și cere partidelor un Guvern de urgență

Surse politice consultate de Gândul susțin că aceasta este configurația completă a viitorului Guvern Tomac, cu propunerile pentru fiecare minister.

1. Prim-ministru
Eugen Tomac

2. Viceprim-ministru,
Ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii

Sorin Costreie

3. Viceprim-ministru, fără portofoliu

Valeriu Nistor

4. Viceprim-ministru, fără portofoliu

Bogdan Dumitru

5. Ministru, Ministerul Afacerilor Interne

Tiberiu Trifan

6. Ministru, Ministerul Finanțelor

Ionuţ Simion

7. Ministru, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ionuţ Maşala

8. Ministru, Ministerul Justiției

Cosmin Soare-Filatov

9. Ministru, Ministerul Apărării Naționale

Dănuț Sebastian Neculăescu

10. Ministru, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Florin Duma

11. Ministru, Ministerul Sănătății

Ştefan Dragosloveanu

12. Ministru, Ministerul Agriculturii

Nicolae Istudor

13. Ministru, Ministerul Afacerilor Externe

Luca Niculescu

14. Ministru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Carmen Moraru

15. Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Teodor Dulceaţă

16. Ministru, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Diana Morar

17. Ministru, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Vladimir Ionaş

18. Ministru, Ministerul Culturii

Adrian Papahagi

19. Ministru, Ministerul Energiei

Andrei Covatariu.

 

(sursa: Mediafax)

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