Lovitură de grație pentru Guvernul Tomac: Ilie Bolojan anunță oficial că PNL blochează noul Cabinet

„Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de învestirea guvernului Eugen Tomac. Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern”, a declarat Ilie Bolojan, după ședința BPN.

Premierul demis a precizat că, în urma acestei decizii, parlamentarii liberali nu vor vota Cabinetul Tomac.

„Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a explicat că decizia a fost luată pentru că un guvern fără susținere politică și parlamentară explicită nu poate continua reformele necesare României.

„De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a susținut că un astfel de guvern ar rămâne singur în momentul în care ar trebui să își asume măsuri dificile, inclusiv cele legate de deficit.

„În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține”, a subliniat liderul PNL.

„Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari transpolitic, care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna efecte, din păcate, de creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte din parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere, dar toți vor fi la beneficii. Ca urmare, este foarte probabil ca în această situație să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce inițiază Guvernul”, a mai spus Bolojan.

Adevăratul motiv pentru care PNL refuză să voteze Guvernul Tomac în Parlament

La finalul Ședinței Biroului Politic al PNL, Ilie Bolojan, a motivat decizia liberalilor de a nu susține Guvernul Tomac. Liderul PNL a precizat că actuala formă de guvernare nu face decât să eludeze răspunderea PSD.

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. (...) Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac”, a declarat Bolojan.

Bolojan a mai acuzat că nici liderul PSD, Sorin Grindeanu „nu a revedicat poziția de premier”, iar nici PSD „nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o”.

„Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns”, a declarat Bolojan.

Acesta a acuzat că este „anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci, prin structura unui guvern de oameni, să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere, deci este incorrect și este imoral din acest punct de vedere”, a declarat Bolojan.

Reamintim că premierul Bolojan a fost demis, în urma moțiunii de cenzură comune inițiate de PSD și AUR, care a trecut în Parlament cu 281 de voturi pentru. De atunci, Guvernul Bolojan a funcționat într-o formă de interimat.

În urma consultărilor cu partidele, Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, săptămâna trecută, pe Eugen Tomac în funcția de ministru. Cu toate acestea, însă, se pare că Guvernul Tomac nu a primit sprijin politic din partea PNL.

(sursa: Mediafax)