x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Un bărbat din Iran a fost executat pentru violarea a două femei

Un bărbat din Iran a fost executat pentru violarea a două femei

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   19:30
Un bărbat din Iran a fost executat pentru violarea a două femei

Autoritățile iraniene au anunțat marți executarea publică a unui bărbat condamnat pentru violarea a două femei, deși majoritatea execuțiilor se desfășoară în închisori.

Autoritățile iraniene au executat marți un bărbat condamnat pentru violarea a două femei în provincia nordică Semnan, după ce verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă, potrivit agenției iraniene Mizan, citată de Le Figaro.

Mohammad Akbari, liderul autorităților juridice din regiune a susținut că bărbatul condamnat și-a agresat sexual victimele „prin forță și constrângere”, folosind „intimidări și amenințări”.

Deși majoritatea execuțiilor din Iran au loc în centrele de detenție, execuția de marți a fost publică, fiind astfel un mod de mediatizare a evenimentului.

O astfel de execuție publică a mai avut loc în urmă cu două săptămâni, când un alt bărbat a fost spânzurat în public, fiind condamnat pentru crimă.

Iranul rămâne a doua țară din lume ca număr de execuții, după China, conform organizațiilor pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iran executie violare femei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri