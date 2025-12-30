RETROSPECTIVĂ 2025. Personalitățile României care au plecat dintre noi în acest an

IANUARIE

9 ianuarie – Pictorul Neculai Iorga (n. 1933).

11 ianuarie – Ladislau Korosi (n. 24 februarie 1946), fost fotbalist care a dedicat peste două decenii echipei UTA Arad.

21 ianuarie – Jurnalistul Teoharie Coca-Cosma (n. 1941), voce emblematică a sportului românesc, comentatorul finalei Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua București în fața Barcelonei.

22 ianuarie – Scriitorul Constantin Abăluță (n. 8 octombrie 1938), una dintre figurile importante ale literaturii române contemporane.

ianuarie – Fostul mare handbalist Cornel Oțelea (n. 19 noiembrie 1940), triplu campion mondial cu echipa națională a României.

FEBRUARIE

16 februarie – Jurnalistul Șerban Cionoff (n. 13 octombrie 1946).

MARTIE

3 martie – Fosta mare atletă Felicia Țilea Moldovan (n. 9 septembrie 1967), specialistă în aruncarea suliței.

8 martie – Ella Constantinescu Zeller (n. 26 noiembrie 1933), legendă a tenisului de masă românesc, inclusă în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Tenis de Masă.

19 martie – Calistrat Cuțov (n. 10 octombrie 1948), fost mare boxer, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1968.

23 martie – Compozitorul și teoreticianul Dan Buciu (n. 18 noiembrie 1943), membru marcant al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

26 martie – Scriitoarea, jurnalista şi traducătoarea Doina Jela, o voce a literaturii care a făcut cunoscută după 1989 represiunea comunistă. (n. 1 mart. 1951).

APRILIE

8 aprilie – Profesorul Bogdan Teodorescu (n. 22 august 1963), analist politic și cadru universitar.

9 aprilie – Actorul Alexandru Georgescu (n. 24 ianuarie 1948).

18 aprilie – Actrița Julieta Szonyi (n. 13 mai 1949), cunoscută publicului larg pentru rolul Adnana din serialul „Toate pânzele sus”.

29 aprilie – Valeriu Tabără (n. 1 iulie 1949), președinte al ASAS și fost ministru al Agriculturii.

MAI

15 mai – Actrița Cristina Deleanu (n. 22 decembrie 1940).

23 mai – Leonard Zăicescu (n. 27 martie 1927), ultimul supraviețuitor din România al Pogromului de la Iași.

IUNIE

12 iunie – Radu Stroe (n. 31 august 1949), fost ministru de Interne.

iunie – Teologul și etnologul Costion Nicolescu, la vârsta de 74 de ani.

18 iunie – Ilie Slavei (n. 4 aprilie 1952), fost jucător de polo pe apă, participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice.

19 iunie – Dragoș Șeuleanu (n. 29 ianuarie 1962), fost președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune (2001–2005).

26 iunie – Romancierul și dramaturgul Virgil Tănase (n. 16 iulie 1945).

27 iunie – Gheorghe Tamaș (n. 12 ianuarie 1923), ultimul veteran de război din județul Alba, la vârsta de 102 ani.

IULIE

1 iulie – Mihai Leu (n. 13 februarie 1968), fost campion mondial de box, la vârsta de 57 de ani.

9 iulie – Actrița Ioana Bulcă (n. 7 ianuarie 1936).

31 iulie – Fosta canotoare Marlena Zagoni (n. 22 ianuarie 1951), medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, 1980.

AUGUST

5 august – Ion Iliescu (n. 3 martie 1930), primul președinte al României postcomuniste, șef al statului în trei mandate: 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004.

7 august – Steluța Lucia Rodica Coposu (n. 26 septembrie 1932), sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele.

SEPTEMBRIE

7 septembrie – Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

16 septembrie – Aurel Stoica (n. 5 noiembrie 1958), fost jucător al clubului Universitatea Cluj.

25 septembrie – Cardinalul Lucian Mureșan (n. 23 mai 1931), Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

OCTOMBRIE

18 octombrie – Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian (n. 4 mai 1955).

NOIEMBRIE

3 noiembrie – Constantin Zamfir (n. 15 mai 1951), fost internațional român, jucător al Stelei între 1975 și 1980.

5 noiembrie – Emeric Ienei (n. 22 martie 1937), fost antrenor al Stelei București, artizanul câștigării Cupei Campionilor Europeni în 1986.

12 noiembrie – Horia Moculescu (n. 18 martie 1937), compozitor, pianist și interpret.

19 noiembrie – Criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu (n. 3 august 1943), președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România.

DECEMBRIE

2 decembrie – Adrian Pleşca – „Artan” (n. 31 martie 1961), vocalistul trupei Partizan și fondatorul formației „Timpuri Noi”.

3 decembrie – Rodica Stănoiu (n. 10 mai 1939), fost ministru al Justiției.

5 decembrie – Ioan Mihai Roșca (n. 12 decembrie 1947), fost director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Agerpres