x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator RETROSPECTIVĂ 2025. Personalitățile României care au plecat dintre noi în acest an

RETROSPECTIVĂ 2025. Personalitățile României care au plecat dintre noi în acest an

de Redacția Jurnalul    |    30 Dec 2025   •   13:00
RETROSPECTIVĂ 2025. Personalitățile României care au plecat dintre noi în acest an
Sursa foto: Hepta/retrospectiva 2025. Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025

Anul 2025 a fost marcat de dispariția unor nume importante din cultură, sport, politică, jurnalism și viața publică românească. De la artiști și scriitori, la mari sportivi, lideri politici și jurnaliști de referință, România își ia rămas-bun de la personalități care au influențat generații întregi.

IANUARIE

9 ianuarie – Pictorul Neculai Iorga (n. 1933).

11 ianuarieLadislau Korosi (n. 24 februarie 1946), fost fotbalist care a dedicat peste două decenii echipei UTA Arad.

21 ianuarie – Jurnalistul Teoharie Coca-Cosma (n. 1941), voce emblematică a sportului românesc, comentatorul finalei Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua București în fața Barcelonei.

22 ianuarie – Scriitorul Constantin Abăluță (n. 8 octombrie 1938), una dintre figurile importante ale literaturii române contemporane.

ianuarie – Fostul mare handbalist Cornel Oțelea (n. 19 noiembrie 1940), triplu campion mondial cu echipa națională a României.

FEBRUARIE

16 februarie – Jurnalistul Șerban Cionoff (n. 13 octombrie 1946).

MARTIE

3 martie – Fosta mare atletă Felicia Țilea Moldovan (n. 9 septembrie 1967), specialistă în aruncarea suliței.

8 martieElla Constantinescu Zeller (n. 26 noiembrie 1933), legendă a tenisului de masă românesc, inclusă în Hall of Fame-ul Federației Internaționale de Tenis de Masă.

19 martieCalistrat Cuțov (n. 10 octombrie 1948), fost mare boxer, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1968.

23 martie – Compozitorul și teoreticianul Dan Buciu (n. 18 noiembrie 1943), membru marcant al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

26 martie – Scriitoarea, jurnalista şi traducătoarea Doina Jela, o voce a literaturii care a făcut cunoscută după 1989 represiunea comunistă. (n. 1 mart. 1951).

APRILIE

8 aprilie – Profesorul Bogdan Teodorescu (n. 22 august 1963), analist politic și cadru universitar.

9 aprilie – Actorul Alexandru Georgescu (n. 24 ianuarie 1948).

18 aprilie – Actrița Julieta Szonyi (n. 13 mai 1949), cunoscută publicului larg pentru rolul Adnana din serialul „Toate pânzele sus”.

29 aprilieValeriu Tabără (n. 1 iulie 1949), președinte al ASAS și fost ministru al Agriculturii.

MAI

15 mai – Actrița Cristina Deleanu (n. 22 decembrie 1940).

23 maiLeonard Zăicescu (n. 27 martie 1927), ultimul supraviețuitor din România al Pogromului de la Iași.

IUNIE

12 iunieRadu Stroe (n. 31 august 1949), fost ministru de Interne.

iunie – Teologul și etnologul Costion Nicolescu, la vârsta de 74 de ani.

18 iunieIlie Slavei (n. 4 aprilie 1952), fost jucător de polo pe apă, participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice.

19 iunieDragoș Șeuleanu (n. 29 ianuarie 1962), fost președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune (2001–2005).

26 iunie – Romancierul și dramaturgul Virgil Tănase (n. 16 iulie 1945).

27 iunieGheorghe Tamaș (n. 12 ianuarie 1923), ultimul veteran de război din județul Alba, la vârsta de 102 ani.

IULIE

1 iulieMihai Leu (n. 13 februarie 1968), fost campion mondial de box, la vârsta de 57 de ani.

9 iulie – Actrița Ioana Bulcă (n. 7 ianuarie 1936).

31 iulie – Fosta canotoare Marlena Zagoni (n. 22 ianuarie 1951), medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, 1980.

AUGUST

5 augustIon Iliescu (n. 3 martie 1930), primul președinte al României postcomuniste, șef al statului în trei mandate: 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004.

7 augustSteluța Lucia Rodica Coposu (n. 26 septembrie 1932), sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele.

SEPTEMBRIE

7 septembrieSorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

16 septembrieAurel Stoica (n. 5 noiembrie 1958), fost jucător al clubului Universitatea Cluj.

25 septembrie – Cardinalul Lucian Mureșan (n. 23 mai 1931), Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

OCTOMBRIE

18 octombrie – Compozitorul și pianistul de jazz Mircea Tiberian (n. 4 mai 1955).

NOIEMBRIE

3 noiembrieConstantin Zamfir (n. 15 mai 1951), fost internațional român, jucător al Stelei între 1975 și 1980.

5 noiembrieEmeric Ienei (n. 22 martie 1937), fost antrenor al Stelei București, artizanul câștigării Cupei Campionilor Europeni în 1986.

12 noiembrieHoria Moculescu (n. 18 martie 1937), compozitor, pianist și interpret.

19 noiembrie – Criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu (n. 3 august 1943), președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România.

DECEMBRIE

2 decembrieAdrian Pleşca – „Artan” (n. 31 martie 1961), vocalistul trupei Partizan și fondatorul formației „Timpuri Noi”.

3 decembrieRodica Stănoiu (n. 10 mai 1939), fost ministru al Justiției.

5 decembrieIoan Mihai Roșca (n. 12 decembrie 1947), fost director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Agerpres

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Retrospectivă 2025 Ion Iliescu emeric ienei a murit
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri