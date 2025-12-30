Ucraina solicită extrădarea „arheologului lui Putin”, acuzat de săpături ilegale în Crimeea

Alexander Butyagin, poreclit „arheologul lui Putin”, directorul Diviziei de Arheologie Antică a Coastei de Nord a Mării Negre din cadrul Departamentului Lumii Antice al Muzeului Ermitaj (Sankt Petersburg), a fost arestat la Varșovia la începutul acestei luni în timpul unui turneu de conferințe prin Europa, potrivit presei poloneze.

El este acuzat de efectuarea de „săpături arheologice ilegale” în Crimeea, regiune ucraineană anexată de Rusia. Kievul a solicitat extrădarea sa de la Parchetul Districtual din Varșovia, care l-a reținut până pe 13 ianuarie, în timp ce procedurile sunt finalizate, potrivit Le Figaro.

Dacă Ucraina reușește să-l extrădeze pe Alexander Butyagin, arheologul ar putea risca până la cinci ani de închisoare. Autoritățile îl acuză că a efectuat cercetări între 2014 și 2019 în orașul antic Myrmekion, situat în districtul Kerch din Crimeea, fără nicio autorizație, potrivit unui comunicat.

Conform declarațiilor serviciilor de securitate ucrainene, transmise de Euro News, arheologul ar fi provocat pagube semnificative în timpul vizitei sale la fața locului prin îndepărtarea „unui strat cultural la o adâncime de peste doi metri”, ceea ce a dus la reparații estimate la peste patru milioane de euro.

Ulterior, el a fost acuzat în lipsă de „operațiuni ilegale de cercetare asupra unui sit de patrimoniu arheologic, distrugere, distrugere sau deteriorare a siturilor de patrimoniu cultural, comise în scopul căutării de obiecte mobile din siturile de patrimoniu arheologic”, așa cum prevede Codul penal ucrainean.

Muzeul Ermitaj, la rândul său, susține că Alexandr Butiaghin a respectat standardele internaționale în timpul expedițiilor sale, în timp ce purtătorul de cuvânt al guvernului rus, Dmitri Peskov, a considerat reținerea sa un „act juridic arbitrar” al autorităților ucrainene.

Colegii arheologului de la Academia Rusă de Științe au declarat că cererea de extrădare a fost „absurdă prin motivațiile sale”.

(sursa: Mediafax)