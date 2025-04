Un bărbat și peste 100 de feline au murit, după ce un sanctuar de pisici a luat foc

Până la 150 de pisici ar fi supraviețuit incendiului de la Happy Cat Sanctuary din Long Island, potrivit lui Roy Gross, șeful Suffolk County Society for the Prevention of Cruelty to Animals, care contribuie la coordonarea eforturilor de recuperare.

Unele dintre animalele supraviețuitoare au suferit arsuri și au inhalat fum și au fost duse la spitalele locale pentru animale pentru tratament, a declarat el marți.

În zilele următoare, SPCA intenționează să își desfășoare spitalul mobil de chirurgie animală, pe care l-a folosit pentru a trata câinii de căutare și salvare la Ground Zero după atacurile teroriste din 11 septembrie, pentru a ajuta la triajul pisicilor salvate în apropierea locului incendiului.

Proprietarul sanctuarului, Christopher Arsenault, a fost găsit într-o cameră din spate a adăpostului, care era situat în Medford, la 80 de kilometri de Manhattan.

