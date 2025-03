Un bărbatul a urcat cu un steag palestinian pe celebrul Big Ben din Londra

Bărbatul și-a petrecut cea mai mare parte a zilei pe o cornișă aflată la câțiva metri deasupra Turnului Elizabeth, ținând un steag palestinian, la Palatul Westminster din centrul Londrei.

Poliția din Westminster a declarat că bărbatul a fost reținut odată ce a ajuns la sol.

În cursul zilei de sâmbătă, negociatorii și echipele de intervenție au vorbit cu bărbatul, solicitându-i să coboare.

Bărbatul a distribuit mai multe videoclipuri pe Instagram în timpul celor 16 ore și jumătate petrecute pe turn, sugerând într-unul dintre ele că intenționează să rămână acolo timp de trei zile și jumătate.

Tot podul Westminster a fost închis sâmbătă dimineață, în timp ce serviciile de urgență interveneau la incident. De asemenea, tururile parlamentare au fost anulate.

