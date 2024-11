Borrell avertizează că ameninţarea din partea Rusiei va creşte şi face apel la unitate în cadrul UE

"Ameninţarea pe care Rusia o reprezintă pentru noi va deveni din ce în ce mai mare, iar europenii trebuie să se trezească", a afirmat Borrell în timpul unei conferinţe în cadrul Forumului Europa de la Bruxelles, alături de directorul general al Airbus, Guillaume Faury.



Şeful diplomaţiei UE, care îşi încheie mâine mandatul de cinci ani şi va fi înlocuit la 1 decembrie de fostul prim-ministru estonian Kaja Kallas, a subliniat că Kievul a fost din nou bombardat puternic joi de forţele ruse şi a avertizat Europa că trebuie să treacă la acţiune.



"Una dintre modalităţile de a ne trezi este de a construi mai multe capacităţi de apărare şi, în special, în domeniul aerian şi spaţial", a spus el, avertizând cu privire la dezavantajul Ucrainei în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană.



Borrell a deplâns faptul că UE nu a făcut la fel de multe progrese în ceea ce priveşte capacităţile de apărare aeriană ca în domeniul civil, numind fragmentarea cererii drept cauză.



"Fiecare stat membru are propria cerere, iar ţările concurează între ele ca şi cum ar fi încă în zilele în care erau inamici", a spus el.



Chiar dacă acea epocă a rămas în trecut, Borrell a spus că "nu am depăşit această fragmentare a minţii, a dimensiunii structurale a companiilor care produc echipamente aeriene sau capabilităţi militare".



"Cererea nu vine de la un singur Pentagon, cel care solicită echipamente pentru armată", a spus şeful diplomaţiei UE, referindu-se la Departamentul Apărării american.



În această ordine de idei, directorul general al Airbus, Guillaume Faury, a declarat că UE face "mai mult de jumătate" din achiziţiile militare din afara teritoriului său, întrucât fiecare ţară este responsabilă pentru propria apărare şi securitate, are propria agenţie de achiziţii în domeniul apărării şi "îşi satisface propriile nevoi, având propriile forţe armate".



"În prezent, nu există nicio cale de a avansa în domeniul apărării fără consolidarea cererii şi a ofertei, dar consolidarea ofertei nu poate avea loc fără consolidarea cererii", a explicat CEO-ul Airbus.



În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, a spus el, va fi posibil să "creăm companii, proiecte şi programe la o scară care să ne ofere potenţialul de a fi puternici şi competitivi în viitor", menţionând că, deşi UE dispune de tehnologia necesară, aceasta nu este încă la o scară suficientă. AGERPRES